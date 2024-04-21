⚡ РПЛ. «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» (5:1)

В матче 25-го тура РПЛ «Ростов» дома крупно проиграл «Спартаку» – 1:5. У гостей Хесус Медина оформил дубль.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заменил голкипера Сергея Песьякова на 59-й минуте матча перед пенальти в исполнении парагвайца. На поле вышел Никита Медведев, который пропустил гол после 11-метрового удара Медины. Песьяков ошибся на 54-й минуте в эпизоде, когда парагваец забил второй гол своей команды в игре.

«Спартак» вышел на 4-е место с 38 очками после 24 матчей. Отставание от занимающего 3-е место «Динамо» составляет 3 очка.

«Ростов» идет 8-м с 34 очками.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 1:5 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хлусевич, 16; 1:1 – Голенков, 36; 1:2 – Медина, 54; 1:3 – Медина, 60 (с пенальти); 1:4 – Мартинс Перейра, 76; 1:5 – Бонгонда, 90+4.

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