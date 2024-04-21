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    ⚡ РПЛ. «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» (5:1)

    В матче 25-го тура РПЛ «Ростов» дома крупно проиграл «Спартаку» – 1:5. У гостей Хесус Медина оформил дубль.

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заменил голкипера Сергея Песьякова на 59-й минуте матча перед пенальти в исполнении парагвайца. На поле вышел Никита Медведев, который пропустил гол после 11-метрового удара Медины. Песьяков ошибся на 54-й минуте в эпизоде, когда парагваец забил второй гол своей команды в игре.

    «Спартак» вышел на 4-е место с 38 очками после 24 матчей. Отставание от занимающего 3-е место «Динамо» составляет 3 очка.

    «Ростов» идет 8-м с 34 очками.

    Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 1:5 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Хлусевич, 16; 1:1 – Голенков, 36; 1:2 – Медина, 54; 1:3 – Медина, 60 (с пенальти); 1:4 – Мартинс Перейра, 76; 1:5 – Бонгонда, 90+4.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (108)
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    Алексей З
    1713729127
    Спартачи , с Победой !!! Надеюсь о Карпине нам больше не будут по ушам ездить. Очень хорош наш Слишкович. Дело не в счёте , а в тактике и каких игроков задействовал. Молодчик !!! Песя конечно "привёз", но так играть требование тренера, вопросы Карпину задайте. Немного негатива. Соболев реально мудак, голова вообще для шапки. Пацаны , 100 гр коньяку и на Классико !!! С победой , ребята !!! Спартак лучший !!!
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    WE ARE FOR PETER
    1713729185
    Лукойл купил судью и писю
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    Pourquoi pas
    1713729198
    Это был несчастный случай...
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    WE ARE FOR PETER
    1713729267
    Москалёв судейка вывел ростовчан из равновесия козлина
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    oyabun
    1713729267
    Всегда удивлялся, почему Карпин основным вратарем ставит Песьякова? Тот еще будучи в Спартаке чудил в воротах периодически (к-б болельщики со стажем должны помнить) и продолжал это делать и в Ростове, куда его перетащил за собой Карпин. Но сегодня, похоже чаша терпения Георгича переполнилась.. Такая редкая замена вратаря по ходу матча, причем не из за травмы. Как бы Спартак не стал роковой командой для карьеры вратарей соперников. Сначала Лещук, теперь Песьяков..
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    WE ARE FOR PETER
    1713729381
    Карпин тактически проиграл слишковичу ну и судья мутил за КБ
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    шахта Заполярная
    1713729462
    Как же все таки поздно выгнали этого абаскаля.
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    fakeid
    1713729473
    короче, либо оставят слишковича, руководствуясь примером временного карреры - либо назначат усатого ССаЧа. валера уже мимо.
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    fakeid
    1713729501
    всяческий позор рылам!
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    sanches85
    1713729644
    Спартаковцы, болельщики, с мощной победой друзья!!!
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