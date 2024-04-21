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    • Мостовой: «Хоть Гвардиолу назначай в «Спартак» – все равно играет не тренер, его роль преувеличена»

    Мостовой: «Хоть Гвардиолу назначай в «Спартак» – все равно играет не тренер, его роль преувеличена»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой считает преувеличенной роль тренера в футболе.

    Жозе Моуринью в «Спартак»? Он тоже давно ничего не выигрывал. К тому же он привык работать в командах, где есть деньги. Видимо, «Спартак» настолько всех замучил, что уже не знают, кого предложить. Заметьте, слова, которые я говорил полгода назад про Гильермо Абаскаля, все начинают повторять сейчас. Где же вы были полгода назад?

    Какая разница, кого назначат главным тренером? Тот парень, который стоял на бровке с «Зенитом», – его никто не знает, но зато при нем уже два матча не проиграли, в обоих сыграли вничью. Тренерская роль в футболе преувеличена.

    Кстати, Моуринью из «Ромы» убрали – команда начала выигрывать. А ведь туда пришел де Росси, который нигде не был. Или посмотрите на Хаби Алонсо, который выиграл с «Байером» Бундеслигу. Все почему? Да потому что люди в футбол играли.

    – Получается, хоть Хосепа Гвардиолу приглашай в «Спартак», он ничего не изменит?

    – Кого угодно. Все равно играет не тренер, не его помощники, а футболисты. Если бы от тренера зависело все, то Алекс Фергюсон после «МЮ» пришел бы в какой-нибудь «Расинг» и с ним выиграл бы все, а потом еще с какой-нибудь командой. Но такого не бывает.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии (6)
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    odessakmv
    1713689314
    только Царь спасёт Спартак
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    Fju-2
    1713691830
    С одной стороны говорит, что без разницы кого назначать, с другой - назначать нужно того, кто поиграл на высоком уровне.
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    NewLife
    1713692532
    Балабол, надоел своей болтовней ни о чем.
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    VPERDIV SPARTAK
    1713692761
    От тренера много зависит все таки Александр
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    DVOK68
    1713695352
    Ну да.Помнится ещё один придурок говорил про роль тренера в команде и про 10 процентов.В результате при огромных финансах того придурка,клуб за 19 лет выиграл лишь одно(!!!)чемпионство. Так давай вообще тренеров уберём из РПЛ,как в школьном детстве играть будем,по системе как захотим так и сыграем,а потом по домам уроки делать.
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1713695974
    Всё правильно говорит Мостовой. Играют игроки. Лучше, чем они сыграли три ничьи с Зенитом, они вряд ли смогут. Тем не менее, занимали первое место в групповом этапе Лиги Европы с Наполи, Лестером и Легией под руководством Руя Витории. Выйграли этот групповой турнир. Выйграли кубок с Ваноли. Но это, по-моему, максимум этих игроков при любом тренере.
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