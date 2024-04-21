Мостовой: «Хоть Гвардиолу назначай в «Спартак» – все равно играет не тренер, его роль преувеличена»

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает преувеличенной роль тренера в футболе.

– Жозе Моуринью в «Спартак»? Он тоже давно ничего не выигрывал. К тому же он привык работать в командах, где есть деньги. Видимо, «Спартак» настолько всех замучил, что уже не знают, кого предложить. Заметьте, слова, которые я говорил полгода назад про Гильермо Абаскаля, все начинают повторять сейчас. Где же вы были полгода назад?

Какая разница, кого назначат главным тренером? Тот парень, который стоял на бровке с «Зенитом», – его никто не знает, но зато при нем уже два матча не проиграли, в обоих сыграли вничью. Тренерская роль в футболе преувеличена.

Кстати, Моуринью из «Ромы» убрали – команда начала выигрывать. А ведь туда пришел де Росси, который нигде не был. Или посмотрите на Хаби Алонсо, который выиграл с «Байером» Бундеслигу. Все почему? Да потому что люди в футбол играли.

– Получается, хоть Хосепа Гвардиолу приглашай в «Спартак», он ничего не изменит?

– Кого угодно. Все равно играет не тренер, не его помощники, а футболисты. Если бы от тренера зависело все, то Алекс Фергюсон после «МЮ» пришел бы в какой-нибудь «Расинг» и с ним выиграл бы все, а потом еще с какой-нибудь командой. Но такого не бывает.