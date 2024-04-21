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    • Карпин заменил допустившего ошибку Песьякова перед пенальти в матче «Ростов» – «Спартак»

    Карпин заменил допустившего ошибку Песьякова перед пенальти в матче «Ростов» – «Спартак»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заменил голкипера Сергея Песьякова на 59-й матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Это произошло прямо перед исполнением красно-белыми пенальти. На поле вышел Никита Медведев, который пропустил гол после 11-метрового удара в исполнении Хесуса Медины.

    Парагваец сделал счет 3:1 в пользу красно-белых.

    Ранее Хесус Медина забил второй гол своей команды в игре после ошибки Песьякова. Это произошло на 54-й минуте.

    Видео: телеграм-канал МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    • Игра продолжается, в данный момент «Спартак» ведет в счете 3:1.
    • Это заключительный матч 25-го тура РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1713727976
    Валера намутил ты сегодня добро
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    alefreddy
    1713728158
    и это тоже не помогло.Спартак играл с желанием
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    Вжыхъ
    1713728204
    Что-то Карпин начудил, ага... Замена весьма оригинальная и главное результативная, но для Спартака.
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