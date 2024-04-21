Карпин заменил допустившего ошибку Песьякова перед пенальти в матче «Ростов» – «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заменил голкипера Сергея Песьякова на 59-й матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
Это произошло прямо перед исполнением красно-белыми пенальти. На поле вышел Никита Медведев, который пропустил гол после 11-метрового удара в исполнении Хесуса Медины.
Парагваец сделал счет 3:1 в пользу красно-белых.
Ранее Хесус Медина забил второй гол своей команды в игре после ошибки Песьякова. Это произошло на 54-й минуте.
Видео: телеграм-канал МАТЧ ПРЕМЬЕР.
- Игра продолжается, в данный момент «Спартак» ведет в счете 3:1.
- Это заключительный матч 25-го тура РПЛ.