Директор «Спартака» объяснил отставку Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал отставку главного тренера Гильермо Абаскаля недельной давности.
«Абаскаль сдался после матча с «Сочи»? Я бы сказал, что решение было связано с тем, что Гильермо действительно устал и не справлялся с давлением. На протяжении всего времени он отдавал себя работе, но бывает, что не получается», – сказал Малышев.
- Абаскаля временно сменил Владимир Слишкович, работавший в его штабе.
- В 1-м матче РПЛ без Гильермо «Спартак» разгромил «Ростов» (5:1).
- Впереди у «Спартака» матч 21-го тура против ЦСКА (25 апреля).