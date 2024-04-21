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    Директор «Спартака» объяснил отставку Абаскаля

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал отставку главного тренера Гильермо Абаскаля недельной давности.

    «Абаскаль сдался после матча с «Сочи»? Я бы сказал, что решение было связано с тем, что Гильермо действительно устал и не справлялся с давлением. На протяжении всего времени он отдавал себя работе, но бывает, что не получается», – сказал Малышев.

    • Абаскаля временно сменил Владимир Слишкович, работавший в его штабе.
    • В 1-м матче РПЛ без Гильермо «Спартак» разгромил «Ростов» (5:1).
    • Впереди у «Спартака» матч 21-го тура против ЦСКА (25 апреля).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.04.2024 23:45
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    Комментарии (3)
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    ivany4
    1713733373
    Почему сдался Абаскаль было приблизительно понятно. Сейчас ситуация проясняется и становиться более ясной. Хотелось бы услышать оценку собственников клуба, о помощи всего руководства, дирекции и иных ответственных "директоров", тренерам и команде. И какая практика по работе с тренера будет в дальнейшем.
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    Alejandrrro
    1713733600
    В таблице Спартак выше Локомотива, ЦСКА, Ростова. Почему не разносят в пух и прах тренеров этих команд, как Абаскаля? Как Абаскаля грязью поливали, никого из тренеров так не гнобят.
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    alefreddy
    1713733696
    сливали его не прижился.Вселяет оптимизм нынешний тренер
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