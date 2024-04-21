Директор «Спартака» объяснил отставку Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал отставку главного тренера Гильермо Абаскаля недельной давности.

«Абаскаль сдался после матча с «Сочи»? Я бы сказал, что решение было связано с тем, что Гильермо действительно устал и не справлялся с давлением. На протяжении всего времени он отдавал себя работе, но бывает, что не получается», – сказал Малышев.