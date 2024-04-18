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    «Спартак» опубликовал заявление в честь 102-летия клуба

    18 апреля «Спартак» празднует день рождения.

    Клубная пресс-служба опубликовала заявление в честь 102-летия.

    «С днем рождения, «Спартак»! Нашему клубу – 102 года! ❤️🤍

    18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. И вот уже больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов.

    «Спартак» остается самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания и 14 кубков страны.

    Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова.

    И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков! С праздником, красно-белые!» – говорится в публикации «Спартака».

    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ.
    • В конце прошлой недели спартаковцы сменили главного тренера.
    • Вчера москвичи вылетели из Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Зенита».
    • Теперь им предстоит дерби с «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии (27)
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    Номэд
    1713434647
    Ждем, когда педикулезный пе.дрила спиртсмент отпишется здесь.
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    Номэд
    1713434776
    Ахах. Пе.дрила спиртсмент отписался и тут же удалил свой коммент. Пе.дрила он и в питоре пе.дрила
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1713434879
    С днём рождения любимый Спартак!
    Ответить
    СпорЦмен
    1713435002
    Как сейчас помню, срамтак чемпион, сильный клуб, а сейчас говнище. Как же сейчас хорошо! :)))
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    DVOK68
    1713435712
    Хорошо что в год столетия был выигран титул.Кубок России.Помню свои эмоции. Про день сегодняшний даже не хочу упоминать.Одно скажу-пока руководство бездарное в клубе,клуб будет прозябать.Как сейчас.В настоящее время. Ну,всё равно скажу-с праздником,спартачи!С днём рождения нашего красно-белого клуба!Кто-то болеет за него давно(как я,с 1977 года)кто-то недавно,но всё равно наш клуб останется для нас лучшим и любимым,несмотря на все невзгоды!С праздником!
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    NewLife
    1713437021
    С Днем рождения спартаковцы. Вперед к победам !!!
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    JTherry
    1713437309
    с днём рождения, красно-белые, с нашим 102-летием..!!! долголетия и побед самому титулованному клубу страны..!
    Ответить
    Cleaner
    1713441310
    Не думали не гадали спартаковцы былых времен, что Спартак докатится до такого состояния, что над ним все РЖАТЬ будут...(
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    BarStep
    1713441874
    С днем рождения, рукожопые! :)
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