«Спартак» опубликовал заявление в честь 102-летия клуба

18 апреля «Спартак» празднует день рождения.

Клубная пресс-служба опубликовала заявление в честь 102-летия.

«С днем рождения, «Спартак»! Нашему клубу – 102 года! ❤️🤍

18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. И вот уже больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов.

«Спартак» остается самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания и 14 кубков страны.

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова.

И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков! С праздником, красно-белые!» – говорится в публикации «Спартака».