«Спартак» опубликовал заявление в честь 102-летия клуба

18 апреля «Спартак» празднует день рождения.
Клубная пресс-служба опубликовала заявление в честь 102-летия.
«С днем рождения, «Спартак»! Нашему клубу – 102 года! ❤️🤍
18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. И вот уже больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов.
«Спартак» остается самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания и 14 кубков страны.
Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова.
И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков! С праздником, красно-белые!» – говорится в публикации «Спартака».
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ.
- В конце прошлой недели спартаковцы сменили главного тренера.
- Вчера москвичи вылетели из Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Зенита».
- Теперь им предстоит дерби с «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов.