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    Мостовой согласился работать в «Спартаке» в любом формате

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил о готовности прийти в московский клуб.

    «Я готов, конечно! В любом формате, я сейчас буду так говорить. То, что вижу везде, то почему бы и нас не попробовать», – сказал Мостовой.

    • В воскресенье «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля после поражения от аутсайдера РПЛ «Сочи» (0:1).
    • Испанского специалиста заменил исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.
    • 17 апреля «Спартак» на выезде проведет ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (9)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713348777
    Возьмите мальчиша Плохиша в это буржуинство. Гыгыгы
    Ответить
    Freyd
    1713349626
    Надо брать,мячи будет на тренировках носить:-)))
    Ответить
    BAIv
    1713349968
    Сертификат на работу не получил, какая там категория нужна для работы в РПЛ? Бла бла бла... кто тебя позовёт!
    Ответить
    slavа0508
    1713350206
    Берём Санька . наше руководство любит стажёров !!!
    Ответить
    Semenycch
    1713350733
    Метлу ему в руки и территорию подметать в качестве дворника, вот его профессиональный потолок.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713351082
    Точно не хуже испанца будет и уйдет без неустойки))
    Ответить
    ...уефан
    1713352163
    ... может с Зенита начнёшь?)...
    Ответить
    raritet
    1713352775
    Да дайте, уже наконец человеку порулить. По меньшей мере , можно же контракт составить с условием что в любом случае, неустойку Мостовому не видать.
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    Красногвардейчик
    1713352941
    Правильно, Саня....если какому то Абасскалю можно, почему тебе нельзя?))) По опыту вы мало отличаетесь))
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