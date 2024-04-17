Мостовой согласился работать в «Спартаке» в любом формате

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил о готовности прийти в московский клуб.
«Я готов, конечно! В любом формате, я сейчас буду так говорить. То, что вижу везде, то почему бы и нас не попробовать», – сказал Мостовой.
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