Мостовой согласился работать в «Спартаке» в любом формате

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил о готовности прийти в московский клуб.

«Я готов, конечно! В любом формате, я сейчас буду так говорить. То, что вижу везде, то почему бы и нас не попробовать», – сказал Мостовой.