Зарема жестко раскритиковала совет директоров «Спартака»

Зарема Салихова обвинила в некомпетентности нынешнее руководство «Спартака».

«Знаете, в чем принципиальное отличие этих нынешних менеджеров «Спартака» и меня? Я рисковала семейным благополучием ради клуба, отстаивая интересы команды перед тем же советом директоров, который, по факту, вообще не нужен в клубе.

Это собрание некомпетентных в футбольных вопросах людей, где каждый с большим эго и нулевой экспертизой в футбольной отрасли. Должен быть грамотный спортивный директор и гендир-профессионал, а не стажер.

Совет директоров снимает ответственность с каждого персонально, поэтому, в итоге, всегда будут виноваты тренер и игроки.

Максимум, чем рискуют Жданов, Хавкин и прочие – корпоративными финансами, которые в масштабах «Лукойла» лишь «усушка -утряска», выражаясь бухгалтерскими терминами», – сказала жена экс-владельца клуба Леонида Федуна.