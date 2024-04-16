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    Зарема жестко раскритиковала совет директоров «Спартака»

    Зарема Салихова обвинила в некомпетентности нынешнее руководство «Спартака».

    «Знаете, в чем принципиальное отличие этих нынешних менеджеров «Спартака» и меня? Я рисковала семейным благополучием ради клуба, отстаивая интересы команды перед тем же советом директоров, который, по факту, вообще не нужен в клубе.

    Это собрание некомпетентных в футбольных вопросах людей, где каждый с большим эго и нулевой экспертизой в футбольной отрасли. Должен быть грамотный спортивный директор и гендир-профессионал, а не стажер.

    Совет директоров снимает ответственность с каждого персонально, поэтому, в итоге, всегда будут виноваты тренер и игроки.

    Максимум, чем рискуют Жданов, Хавкин и прочие – корпоративными финансами, которые в масштабах «Лукойла» лишь «усушка -утряска», выражаясь бухгалтерскими терминами», – сказала жена экс-владельца клуба Леонида Федуна.

    • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице РПЛ с 35 очками в 23 турах.
    • В воскресенье клуб уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.
    • Завтра москвичи встретятся с «Зенитом» в Фонбет Кубке России.

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    Источник: Sport24

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    16.04.2024 22:55
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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1713298185
    утруска ещё (забыла произнести заремба)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713298438
    Семейным благополучием рисковала)) смешно!)) А если серьезно то она права,виноват тренер и футболисты а птенцы номенклатуры никогда
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    Cleaner
    1713298582
    Знаем мы, Зарема любит ПОЖЕСТЧЕ!!!...)))
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    NewLife
    1713298798
    Совет Директоров нужен там, где разные акционеры выдвигают своих представителей для учета своих интересов в руководстве и выработки общих решений и сбалансированной политики. Здесь явно не тот случай, и Зарема права.
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    Fialet
    1713299588
    "Некомпетентные!, "нулевые". Конечно же, гороскоп не используют, буквы в именах не подсчитывают. Неудовлетворённая баба совсем охренела.
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    alefreddy
    1713302941
    права она но и при ее муже кроме одного раза нечем гордиться
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