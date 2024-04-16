Зарема жестко раскритиковала совет директоров «Спартака»

Зарема Салихова обвинила в некомпетентности нынешнее руководство «Спартака».
«Знаете, в чем принципиальное отличие этих нынешних менеджеров «Спартака» и меня? Я рисковала семейным благополучием ради клуба, отстаивая интересы команды перед тем же советом директоров, который, по факту, вообще не нужен в клубе.
Это собрание некомпетентных в футбольных вопросах людей, где каждый с большим эго и нулевой экспертизой в футбольной отрасли. Должен быть грамотный спортивный директор и гендир-профессионал, а не стажер.
Совет директоров снимает ответственность с каждого персонально, поэтому, в итоге, всегда будут виноваты тренер и игроки.
Максимум, чем рискуют Жданов, Хавкин и прочие – корпоративными финансами, которые в масштабах «Лукойла» лишь «усушка -утряска», выражаясь бухгалтерскими терминами», – сказала жена экс-владельца клуба Леонида Федуна.
- «Спартак» идет на 7-м месте в таблице РПЛ с 35 очками в 23 турах.
- В воскресенье клуб уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.
- Завтра москвичи встретятся с «Зенитом» в Фонбет Кубке России.