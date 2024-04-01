Автор самого быстрого гола в истории Евро возглавил «Текстильщик»

Новым главным тренером ивановского «Текстильщика» стал Дмитрий Кириченко. Ранее он работал на тренерских должностях в «Ростове», «Уфе», «Кайрате», иранском «Тракторе» и «Сочи».

Предыдущим наставником «Текстильщика» был Игорь Колыванов, который покинул команду 28 марта. После этого исполняющим обязанности главного тренера был Артур Авакянц.