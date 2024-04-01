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    • Автор самого быстрого гола в истории Евро возглавил «Текстильщик»

    Автор самого быстрого гола в истории Евро возглавил «Текстильщик»

    Новым главным тренером ивановского «Текстильщика» стал Дмитрий Кириченко. Ранее он работал на тренерских должностях в «Ростове», «Уфе», «Кайрате», иранском «Тракторе» и «Сочи».

    Предыдущим наставником «Текстильщика» был Игорь Колыванов, который покинул команду 28 марта. После этого исполняющим обязанности главного тренера был Артур Авакянц.

    • Ивановский клуб занимает занимает 5-е место в группе «серебро» дивизиона A Второй лиги на втором этапа сезона-2023/24. После четырех матчей у команды 6 очков.
    • В ходе игровой карьеры Кириченко выступал за «Ростов», ЦСКА, «Москва», «Мордовию», «Сатурн». Имеет на своем счету более сотни голов в РПЛ и четыре гола за сборную России, автор самого быстрого забитого мяча в истории Чемпионата Европы.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Текстильщик»

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    01.04.2024 11:32
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1711982374
    Помощник Бердыева.
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    zigbert
    1712235989
    Успешной работы Дмитрий. Текстильщик нуждается в перезагрузке.
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