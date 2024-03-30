В субботу, 30 марта, «Лацио» дома сыграет с «Ювентусом» в матче 30 тура Серии А. Поединок начнется в 20:00 по мск.

«Лацио»

Римляне с 43 очками занимают девятое место. Команда выиграла 13 встреч, четыре раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Лацио» забил 36 голов и пропустил 33 мяча.

В предыдущем туре команда на выезде обыграла «Фрозиноне» (3:2).

«Ювентус»

Туринцы с 59 очками идут на третьем месте. Команда выиграла 17 матчей, в восьми играх сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Ювентус» забил 44 гола и пропустил 23 мяча.

В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Дженоа» (0:0).

Прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус»

В трех последних очных встречах римляне выиграли один матч, туринцы побеждали в двух встречах. В предстоящем поединке «Ювентус» фаворит, на него и поставим – 2.50.