Болельщики «Зенита» негативно отреагировали на приглашение актера из сериала «Слово пацана» на автограф-сессию

Перед матчем 23-го тура РПЛ «Зенит» – «Балтика» на «Газпром Арене» пройдет автограф-сессия 15-летнего Леона Кемстача – исполнителя главной роли в сериале «Слово пацана». Телеграм-канал «Мутко против» обратил внимание, что болельщики не очень хорошо приняли эту идею, судя по комментариям в социальных сетях.

«Публикация в аккаунте чемпиона страны набрала немало негативных реакций, а в комментах настоящий пожар.

При этом интересно, что в январе актер уже посещал тренировку сине-бело-голубых, где и признался в любви к клубу. И, по моим и по открытым данным, в клубе тогда были очень довольны показателями по приросту и отклику аудитории.

На этот раз же, насколько я знаю, в «Зените» понимают, что часть негативной аудитории будет всегда и она часто наиболее активна, плюс многие негативные комменты, могли быть созданы искусственно», – говорится в сообщении телеграм-канала.