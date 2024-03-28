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  • Болельщики «Зенита» негативно отреагировали на приглашение актера из сериала «Слово пацана» на автограф-сессию

Болельщики «Зенита» негативно отреагировали на приглашение актера из сериала «Слово пацана» на автограф-сессию

28 марта 2024, 16:56
14

Перед матчем 23-го тура РПЛ «Зенит» – «Балтика» на «Газпром Арене» пройдет автограф-сессия 15-летнего Леона Кемстача – исполнителя главной роли в сериале «Слово пацана». Телеграм-канал «Мутко против» обратил внимание, что болельщики не очень хорошо приняли эту идею, судя по комментариям в социальных сетях.

«Публикация в аккаунте чемпиона страны набрала немало негативных реакций, а в комментах настоящий пожар.

При этом интересно, что в январе актер уже посещал тренировку сине-бело-голубых, где и признался в любви к клубу. И, по моим и по открытым данным, в клубе тогда были очень довольны показателями по приросту и отклику аудитории.

На этот раз же, насколько я знаю, в «Зените» понимают, что часть негативной аудитории будет всегда и она часто наиболее активна, плюс многие негативные комменты, могли быть созданы искусственно», – говорится в сообщении телеграм-канала.

  • Матч «Зенит» – «Балтика» пройдет 7 апреля и начнется в 16:30 мск.
  • Автограф-сессия начнется в 15:00 на специальной площадке, расположенной в центральном фойе на втором этаже трибуны С «Газпром Арены».

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Источник: телеграм-канал Мутко против
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика
Комментарии (14)
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Цугундeр
1711635478
Пусть пригласят ещё и КалаГривого . Для не"народных" волнений .
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...уефан
1711637348
... Чебурашку лучше надо было. Ни кого бы не раздражал. Сплошной позитив)...
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Pooodle
1711637520
Негативно, т.к. он - чушпан, а не пацан?)
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Ziklop
1711637845
манагеров бы сократить раз в 10 !!! ***** хоть ссы в глаза
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ligge
1711641564
Пpогнозы футбoльных матчей -> bets-info.ru
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Бобссон
1711650428
Просто не участвовать. На стадионе буду, подходить за автографом к не пойму кому даже не думаю.
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misterALEKS82-бердник-yan
1711783013
Поц это член,а пацан значит маленький
Ответить
misterALEKS82-бердник-yan
1711783028
Википедия
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misterALEKS82-бердник-yan
1711783140
Жанр фильма непонятен ,комедия ,трагедия ,детектив!!!мусора какаято
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misterALEKS82-бердник-yan
1711783285
Минисериал Черный двор зашёл,а чушпаны неочень
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