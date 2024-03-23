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    Ярошевский: «Очередь на прощание с Уткиным не кончалась»

    Комментатор Алексей Ярошевский поделился эмоциями после церемонии прощания с коллегой Василием Уткиным.

    «Попрощались. Очередь к Васе не кончалась.

    Какой же ужас не просто хоронить Друга, а еще и то, что в центре Москвы очень сложно купить гвоздики – массово везут на мемориалы в честь погибших в «Крокусе».

    Страшное время. Берегите себя и близких, друзья», – написал Ярошевский.

    • Уткин умер на этой неделе в 52 года.
    • Он комментировал футбол с прошлого века.
    • В последнее время он вел свою передачу «Футбольный клуб» на ютубе.

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    Источник: «Бомбардир»

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