Ярошевский: «Очередь на прощание с Уткиным не кончалась»

Комментатор Алексей Ярошевский поделился эмоциями после церемонии прощания с коллегой Василием Уткиным.

«Попрощались. Очередь к Васе не кончалась.

Какой же ужас не просто хоронить Друга, а еще и то, что в центре Москвы очень сложно купить гвоздики – массово везут на мемориалы в честь погибших в «Крокусе».

Страшное время. Берегите себя и близких, друзья», – написал Ярошевский.