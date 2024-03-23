Ярошевский: «Очередь на прощание с Уткиным не кончалась»

Комментатор Алексей Ярошевский поделился эмоциями после церемонии прощания с коллегой Василием Уткиным.
«Попрощались. Очередь к Васе не кончалась.
Какой же ужас не просто хоронить Друга, а еще и то, что в центре Москвы очень сложно купить гвоздики – массово везут на мемориалы в честь погибших в «Крокусе».
Страшное время. Берегите себя и близких, друзья», – написал Ярошевский.
- Уткин умер на этой неделе в 52 года.
- Он комментировал футбол с прошлого века.
- В последнее время он вел свою передачу «Футбольный клуб» на ютубе.