Дюков заявил о снижении зарплат в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков констатировал падение зарплат в российском футболе.
– Будет ли на ближайшем исполкоме обсуждаться вопрос налога на легионеров?
– Мы не планировали обсуждать этот вопрос.
– Каковы предварительные итоги – видите плоды того, что лимит был изменен?
– Мы видим, что у российских футболистов стало больше игрового времени, молодые россияне чаще играют. Это радует.
– Но рынок зарплат никак не изменился.
– Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита.
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Внутренний чемпионат проходит в штатном режиме.