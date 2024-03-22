Дюков заявил о снижении зарплат в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков констатировал падение зарплат в российском футболе.

– Будет ли на ближайшем исполкоме обсуждаться вопрос налога на легионеров?

– Мы не планировали обсуждать этот вопрос.

– Каковы предварительные итоги – видите плоды того, что лимит был изменен?

– Мы видим, что у российских футболистов стало больше игрового времени, молодые россияне чаще играют. Это радует.

– Но рынок зарплат никак не изменился.

– Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита.