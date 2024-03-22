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    Дюков заявил о снижении зарплат в РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков констатировал падение зарплат в российском футболе.

    – Будет ли на ближайшем исполкоме обсуждаться вопрос налога на легионеров?

    – Мы не планировали обсуждать этот вопрос.

    – Каковы предварительные итоги – видите плоды того, что лимит был изменен?

    – Мы видим, что у российских футболистов стало больше игрового времени, молодые россияне чаще играют. Это радует.

    – Но рынок зарплат никак не изменился.

    – Зарплаты снизились, в том числе за счет лимита.

    • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Внутренний чемпионат проходит в штатном режиме.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.03.2024 23:40
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    Комментарии (2)
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    PAREVG.
    1711142615
    Кроме бом.жеклуба, на них правила и законы РФС не распространяются, в том числе и лимит.
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    АКС-74У
    1711143042
    Размер денежного довольствия командиров подводных лодок в последние годы значительно возрос, командир АПЛ в звании капитана 1-го ранга получает около 400 тыс. руб. в месяц, командир дизельной подлодки в звании капитана 2-го ранга - 300 тыс. руб. Футболист....впрочем не будем о грустном.
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