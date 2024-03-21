Алвеса отпустят под залог, угрозы Талалаева и другие новости

Карпин сказал, почему Соболева не вызвали в сборную.

Куртуа перенес операцию после новой травмы.

Алвес выйдет из тюрьмы под залог до оглашения окончательного приговора.

Transfermarkt обнулил стоимость Промеса.

Девушка Промеса покинула его в ОАЭ – ранее это сделали сотрудники «Спартака».

Стало известно, у кого Дани Алвес попросит деньги на выплату залога.

Мостовой покинул сборную России – известна причина.

Реакция Дудя* на смерть Уткина.

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«Хотят клоунаду – получат»: Талалаев пригрозил выпустить дубль на кубковый матч с «Ростовом».