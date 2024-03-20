Девушка Промеса покинула его в ОАЭ – ранее это сделали сотрудники «Спартака»

Девушка полузащитника «Спартака» Квинси Промеса Табата покинула ОАЭ, где была вместе с возлюбленным. Несколько дней назад она улетела в США.
Там Табата устроила вечеринку по случаю дня рождения, выложив посты о ней в социальной сети.
Экстрадиция игрока в Нидерланды может затянуться на годы.
- Ранее Промеса покинули сотрудники «Спартака».
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».