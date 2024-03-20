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    • Девушка Промеса покинула его в ОАЭ – ранее это сделали сотрудники «Спартака»

    Девушка Промеса покинула его в ОАЭ – ранее это сделали сотрудники «Спартака»

    Девушка полузащитника «Спартака» Квинси Промеса Табата покинула ОАЭ, где была вместе с возлюбленным. Несколько дней назад она улетела в США.

    Там Табата устроила вечеринку по случаю дня рождения, выложив посты о ней в социальной сети.

    Экстрадиция игрока в Нидерланды может затянуться на годы.

    • Ранее Промеса покинули сотрудники «Спартака».
    • 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Из-за этого Промес пропустил уже 3 матча «Спартака».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:12
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    Комментарии (10)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710936831
    Зачем ей в скором времени пустой уголовник. Скоро и адвокаты сбегут, общипав его как липку. Гыгыгы
    Ответить
    Цугундeр
    1710937176
    С милым рай не в шалаше .
    Ответить
    алдан2014
    1710937431
    Ни разу,не декабристка
    Ответить
    Semenycch
    1710937535
    Современные бабищи живут только для себя! Ни семья, ни Родина для них значения не имеют. А уж любовник, это вообще перекидной календарь!
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    ...уефан
    1710937644
    ...агент "Табата" задание Горгаза выполнила...
    Ответить
    MaxRnD
    1710938015
    Если денег нет, то о каких стульях речь ?
    Ответить
    алдан2014
    1710938265
    Ее звали динамо
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    NewLife
    1710938657
    Сердце красавиц Склонно к измене И к перемене, Как ветер мая. Клятвами страстными Сердце взволнует, Этими же губками Лжёт и целует. Можно браниться, Можно сердиться Но не влюбиться Всё же нельзя. Если Вам милая Не изменила, Значит, бесспорно, Изменит скоро. Ласки их любим мы, Хотя они ложны. Жить невозможно Без наслаждения. Пусть же смеются, Пусть увлекают, но изменяю Сам раньше я. Иван Козловский
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    O-kolesov
    1710938921
    Помчалась искать новый кошелёк.
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