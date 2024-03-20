Девушка Промеса покинула его в ОАЭ – ранее это сделали сотрудники «Спартака»

Девушка полузащитника «Спартака» Квинси Промеса Табата покинула ОАЭ, где была вместе с возлюбленным. Несколько дней назад она улетела в США.

Там Табата устроила вечеринку по случаю дня рождения, выложив посты о ней в социальной сети.

Экстрадиция игрока в Нидерланды может затянуться на годы.