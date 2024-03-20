Реакция Дудя* на смерть Уткина

Бывший комментатор «НТВ-Плюс» Юрий Дудь* отреагировал на смерть коллеги Василия Уткина.

«Умер Василий Уткин, лучший футбольный комментатор в истории нашей страны.

Вспоминая его сейчас, почти каждый пишет про то, как он перепридумал профессию спортивных медиа. Это чистая правда, но понятная тем, кто любит футбол. Для тех, кто интересуется им время от времени, мне кажется важным объяснить подробнее. Потому что сделанное Васей – намного больше, чем просто футбол», – написал Дудь*.

Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.

Предварительно, у него оторвался тромб.

Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

* – признан на территории РФ иностранным агентом.