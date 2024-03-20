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    Реакция Дудя* на смерть Уткина

    Бывший комментатор «НТВ-Плюс» Юрий Дудь* отреагировал на смерть коллеги Василия Уткина.

    «Умер Василий Уткин, лучший футбольный комментатор в истории нашей страны.

    Вспоминая его сейчас, почти каждый пишет про то, как он перепридумал профессию спортивных медиа. Это чистая правда, но понятная тем, кто любит футбол. Для тех, кто интересуется им время от времени, мне кажется важным объяснить подробнее. Потому что сделанное Васей – намного больше, чем просто футбол», – написал Дудь*.

    • Уткин умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб.
    • Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

    * – признан на территории РФ иностранным агентом.

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    Источник: телеграм-канал Юрия Дудя

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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1710949970
    Сдрисни .
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    Вомбат
    1710952882
    Что он имеет в виду под нашей страной? Для старых, но еще живых жителей России, она существовала и во времена СССР, как одна из союзных республик. И в ней футбол по ТВ комментировали не только Маслаченко и Озеров, но также Синявин, Набутов и Перетурин.
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    qwertyйцукен
    1710953504
    признан на территории РФ иностранным агентом.==== Значит настоящий человек, а не ватноголовая биомасса тупо жующая жвачку пропаган.донов.
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    АКС-74У
    1710953516
    За цитирование иноагентов ответственность ещё не предусмотрена?
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