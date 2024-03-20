Куртуа перенес операцию после новой травмы

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перенес операцию после разрыва мениска. Она прошла успешно. В ближайшие дни голкипер начнет восстановление.
Журналист The Athletic Марио Кортегана со ссылкой на источники в клубе пишет, что Куртуа пропустит около двух месяцев.
- Последний официальный матч Куртуа провел 17 июня – за сборную Бельгии.
- Также он играл за «Реал» в летних товарищеских матчах, но в августе порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.
- Он должен был приступить к полноценным тренировкам 27 марта, но получил новое повреждение.