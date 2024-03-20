Куртуа перенес операцию после новой травмы

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перенес операцию после разрыва мениска. Она прошла успешно. В ближайшие дни голкипер начнет восстановление.

Журналист The Athletic Марио Кортегана со ссылкой на источники в клубе пишет, что Куртуа пропустит около двух месяцев.