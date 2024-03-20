«Хотят клоунаду – получат»: Талалаев пригрозил выпустить дубль на кубковый матч с «Ростовом»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев недоволен календарем команды.

30 марта химчане должны сыграть в Первой лиге против «Енисея» на выезде. Начало – в 8:00 мск.

На 2 апреля назначен домашний кубковый матч «Химок» против «Ростова».

В предыдущем раунде «Химки» прошли «Краснодар».

«Мы близки к решению о том, чтобы выпустить в Кубке молодежь из списка «Б» и тех, кто не полетит по каким-то причинам в Красноярск. Приоритетная для нас задача – в первенстве. А как играть в Красноярске в 8 утра?

Всего-то надо было сдвинуть матч РПЛ на один день. Если хотят клоунаду, то получат клоунаду. Все требования регламента мы выполним», – сказал Талалаев.