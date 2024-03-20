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    • «Хотят клоунаду – получат»: Талалаев пригрозил выпустить дубль на кубковый матч с «Ростовом»

    «Хотят клоунаду – получат»: Талалаев пригрозил выпустить дубль на кубковый матч с «Ростовом»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев недоволен календарем команды.

    • 30 марта химчане должны сыграть в Первой лиге против «Енисея» на выезде. Начало – в 8:00 мск.
    • На 2 апреля назначен домашний кубковый матч «Химок» против «Ростова».
    • В предыдущем раунде «Химки» прошли «Краснодар».

    «Мы близки к решению о том, чтобы выпустить в Кубке молодежь из списка «Б» и тех, кто не полетит по каким-то причинам в Красноярск. Приоритетная для нас задача – в первенстве. А как играть в Красноярске в 8 утра?

    Всего-то надо было сдвинуть матч РПЛ на один день. Если хотят клоунаду, то получат клоунаду. Все требования регламента мы выполним», – сказал Талалаев.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (6)
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    acor94
    1710958394
    А в чем проблема? Тебе не на Камчатку лететь. Специально пораньше для вас матч поставили, чтоб успели на Ростов.
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    Ивантеевец
    1710960432
    Не надо было из кубка делать какое-то непотребство с дебильным регламентом и какими-то псевдоматчами,. Тогда бы и не было таких накладок. В современном "типо регламенте" шансов у команд из низших лиг дойти до финала практически нет, а команды РПЛ еще на ранних стадиях начинают играть либо откровенным дублем, либо полусоставами, зная, что еще будет шанс с более слабым соперником. Где тут спортивная составляющая? В чем-то Талалаев действительно прав.
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