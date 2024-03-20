Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Transfermarkt обнулил стоимость Промеса

    Сайт Transfermarkt убрал трансферную стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из карточки игрока.

    «32-летний лидер «Спартака» уже навряд ли поможет красно-белым в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», – написано в сообщении.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В декабре Transfermarkt оценивал Промеса в 6 милионов евро.

    Новости по теме
    Девушка Промеса покинула его в ОАЭ – ранее это сделали сотрудники «Спартака» 10
    Депай объяснил, почему поддерживает осужденного Промеса 7
    Реакция «Спартака» на возможную экстрадицию Промеса в Россию 19
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:25
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1710934334
    Дааа - в данном случае "обнуление" не сулит ничего хорошего "обнуленному"... (((
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1710934874
    Дубель пусто. Допрыгался губошлёп. Гыгыгы
    Ответить
    Цугундeр
    1710935143
    Ставь на черное, ставь на красное, все равно ..Теперь и зеро не выигрывает .
    Ответить
    Semenycch
    1710937622
    Этот скот получает за поступки. Надеюсь он посидит в Нидерландах по полной, а потом вернется сидеть в России.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+