Transfermarkt обнулил стоимость Промеса

Сайт Transfermarkt убрал трансферную стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из карточки игрока.
«32-летний лидер «Спартака» уже навряд ли поможет красно-белым в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», – написано в сообщении.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- В декабре Transfermarkt оценивал Промеса в 6 милионов евро.