Transfermarkt обнулил стоимость Промеса

Сайт Transfermarkt убрал трансферную стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из карточки игрока.

«32-летний лидер «Спартака» уже навряд ли поможет красно-белым в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», – написано в сообщении.