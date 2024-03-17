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    Роналдо назвал лучших игроков в истории АПЛ

    Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо составил символическую сборную АПЛ.

    Экс-нападающий «Реала» выбрал тактику 4-4-2.

    Вратарь: Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»);

    Защитники: Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»), Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал»), Джон Терри , Эшли Коул (оба – «Челси»);

    Полузащитники: Патрик Виейра («Арсенал»), Фрэнк Лэмпард («Челси», «Вест Хэм»), Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз (оба – «Манчестер Юнайтед»);

    Нападающие: Тьерри Анри («Арсенал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

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    Источник: Paddy Power

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    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
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    ПОставил Вейра, вместо Кина.... хм, страненько)
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