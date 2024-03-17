Роналдо назвал лучших игроков в истории АПЛ

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо составил символическую сборную АПЛ.
Экс-нападающий «Реала» выбрал тактику 4-4-2.
Вратарь: Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»);
Защитники: Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»), Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал»), Джон Терри , Эшли Коул (оба – «Челси»);
Полузащитники: Патрик Виейра («Арсенал»), Фрэнк Лэмпард («Челси», «Вест Хэм»), Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз (оба – «Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Тьерри Анри («Арсенал»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).