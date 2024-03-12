Ловчев — о Зареме: «Какая-то бабенка, по-другому не скажу»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев выразил отношение к супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
– Без Федуна и Заремы в «Спартаке» стало лучше?
– О Федуне могу говорить, что это человек, который тратил деньги. А о Зареме вообще говорить не хочу. Какая-то бабенка, по-другому не скажу. Начала что-то выступать, говорить, стали обращать внимание. А я на этом месте видел Старостина – понимаете, в чем дело?
Зарема тут заявила: «Додумались до того, чтобы поздравлять Ловчева с 75-летием!» Ты кто такая?! Какое отношение к «Спартаку» имеешь?! А я более 10 лет играл в «Спартаке», выигрывал, становился лучшим футболистом страны. Я душой и телом принадлежу «Спартаку». И когда какая-то женщина так говорит… Я разве должен ее обсуждать?
- Леонид Федун с 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом «Спартака», а также был председателем совета директоров.
- Ловчев играл в «Спартаке» с 1969 по 1978 годы.