Ловчев — о Зареме: «Какая-то бабенка, по-другому не скажу»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев выразил отношение к супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

– Без Федуна и Заремы в «Спартаке» стало лучше?

– О Федуне могу говорить, что это человек, который тратил деньги. А о Зареме вообще говорить не хочу. Какая-то бабенка, по-другому не скажу. Начала что-то выступать, говорить, стали обращать внимание. А я на этом месте видел Старостина – понимаете, в чем дело?

Зарема тут заявила: «Додумались до того, чтобы поздравлять Ловчева с 75-летием!» Ты кто такая?! Какое отношение к «Спартаку» имеешь?! А я более 10 лет играл в «Спартаке», выигрывал, становился лучшим футболистом страны. Я душой и телом принадлежу «Спартаку». И когда какая-то женщина так говорит… Я разве должен ее обсуждать?