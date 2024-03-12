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    Ловчев — о Зареме: «Какая-то бабенка, по-другому не скажу»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев выразил отношение к супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    – Без Федуна и Заремы в «Спартаке» стало лучше?

    – О Федуне могу говорить, что это человек, который тратил деньги. А о Зареме вообще говорить не хочу. Какая-то бабенка, по-другому не скажу. Начала что-то выступать, говорить, стали обращать внимание. А я на этом месте видел Старостина – понимаете, в чем дело?

    Зарема тут заявила: «Додумались до того, чтобы поздравлять Ловчева с 75-летием!» Ты кто такая?! Какое отношение к «Спартаку» имеешь?! А я более 10 лет играл в «Спартаке», выигрывал, становился лучшим футболистом страны. Я душой и телом принадлежу «Спартаку». И когда какая-то женщина так говорит… Я разве должен ее обсуждать?

    • Леонид Федун с 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом «Спартака», а также был председателем совета директоров.
    • Ловчев играл в «Спартаке» с 1969 по 1978 годы.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (12)
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    АлексМак
    1710234857
    вот даже Серафимыча обидела. А он оч. мягко ей ответил...
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    СпорЦмен
    1710235155
    Размазал Зарембу. Опущенные, тоже плачут.
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    SLADE2019
    1710236208
    Изначально, я был тверд во мнении, что Ловчев - легенда, а Зарема - действительно какая то бабенка. Но чем дальше, Ловче становится все больше похожим на базарного аналитика, а от Заремы все больше толковых высказываний. Поздравлять Серафимыча с 75-летием конечно надо, а вот ему самому на людях куксится на Зарему тоже ни к чему. Жили бы все спартаковцы в мире.
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    Алексей З
    1710238989
    Если не хочешь её обсуждать , так и не обсуждай !!! Она как и все имеет право голоса, тем более что деньги на Спартак шли из СЕМЕЙНОГО бюджета ( назовём это так ). Наверно часто Зарема порет чушь , ну разве в этом ЕС вы ей дадите фору ? Порой вообще не понятно из какого вы лагеря, так усердно поливаете г Спартак. Может мужчине не стоит так о женщине высказываться ?
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    WE ARE FOR PETER
    1710239119
    Грызня в хрюкальне на всех уровнях) и стар и мал грызутся,стыдоба за Спартак
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    Красногвардейчик
    1710239206
    Не какая то, Женя....а эскортница)))))
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    Plyash
    1710239969
    Женя,мы тебя любим и помним.Ты один из немногих наших советских футболистов,кого приглашали играть за сб. Мира.Таких из наших по пальцам пересчитать.Здоровья тебе,старина. P.S. - А твои критики,ежели доживут до твоего возраста,пусть потом порассуждают о деменции вместе с Альцгеймером. Если смогут.
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    FRZZ
    1710246657
    Какая-то бабенка.... разбирается в футболе лучше половины тренеров РПЛ и не только в футболе.
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    fakeid
    1710248884
    а она правда про него так сказала? если да - то пздц)
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