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    • «Спартак» объяснил, почему не поздравил фанатов с 23 февраля и 8 марта

    «Спартак» объяснил, почему не поздравил фанатов с 23 февраля и 8 марта

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил, почему клуб не поздравил в соцсетях болельщиков с 23 февраля и 8 марта.

    «Почему не поздравили? Мы не советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Поздравляем ветеранов, футболистов. Мы уважаем защитников Отечества, женщин. Мы поздравляем их лично. Оперируем делами, а не словами», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Накануне команда уступила в 20-м туре «Факелу» (0:2).
    • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом».

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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