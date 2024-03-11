«Спартак» объяснил, почему не поздравил фанатов с 23 февраля и 8 марта

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил, почему клуб не поздравил в соцсетях болельщиков с 23 февраля и 8 марта.
«Почему не поздравили? Мы не советское информбюро, чтобы всех поздравлять с праздниками. Поздравляем ветеранов, футболистов. Мы уважаем защитников Отечества, женщин. Мы поздравляем их лично. Оперируем делами, а не словами», – сказал Зеленов.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Накануне команда уступила в 20-м туре «Факелу» (0:2).
- Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом».