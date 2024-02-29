Зарема определила виновного в проблемах с газоном на стадионе «Спартака»

Зарема Салихова отреагировала на новость о неготовности газона на «Лукойл Арене» к возобновлению сезона.

РПЛ временно запретила «Спартаку» играть на домашнем стадионе.

На «Лукойл Арене» возникли проблемы с газоном из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.

Команда будет принимать «Факел» в 20-м туре РПЛ в «Лужниках».

«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово.

Я помню, как Тедеско каждый день меня просил фотографировать поле и присылать ему, как расставлены лампы, особенно трава во вратарской зоне.

Зато [гендиректор «Спартака»] Малышев все сборы провел в Дубае, хотя генеральный директор должен оставаться в офисе. Отсюда все.

Стадион переименовали, «Лукойл» щедро заплатил за нейминг стадиона. Мало того, что у них буква погасла практически на следующий день после установки и далеко не сразу исправили – теперь еще и поле.

Компания «Лукойл» не заслуживает такого отношения со стороны нанятых менеджеров», – сказала Зарема.