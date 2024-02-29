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  • Зарема определила виновного в проблемах с газоном на стадионе «Спартака»

Зарема определила виновного в проблемах с газоном на стадионе «Спартака»

29 февраля 2024, 22:55
8

Зарема Салихова отреагировала на новость о неготовности газона на «Лукойл Арене» к возобновлению сезона.

  • РПЛ временно запретила «Спартаку» играть на домашнем стадионе.
  • На «Лукойл Арене» возникли проблемы с газоном из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.
  • Команда будет принимать «Факел» в 20-м туре РПЛ в «Лужниках».

«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово.

Я помню, как Тедеско каждый день меня просил фотографировать поле и присылать ему, как расставлены лампы, особенно трава во вратарской зоне.

Зато [гендиректор «Спартака»] Малышев все сборы провел в Дубае, хотя генеральный директор должен оставаться в офисе. Отсюда все.

Стадион переименовали, «Лукойл» щедро заплатил за нейминг стадиона. Мало того, что у них буква погасла практически на следующий день после установки и далеко не сразу исправили – теперь еще и поле.

Компания «Лукойл» не заслуживает такого отношения со стороны нанятых менеджеров», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (8)
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Vratarь
1709238018
"Никогда такого не было - и вот опять."
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Pooodle
1709238026
Хорошенько попилили денежки Хрюкойла! Гыгыгы
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Krics
1709238580
Она права ,такого не было, только когда баклан арену строили за бюджетные деньги,до сих пор ЖКХ Питера снег не убирают с улиц города ,ихмо.
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dragoff
1709255812
Впервые согласен с эскортницей!
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моэм
1709272906
Уж ХАПНУЛ так хапнул , Зарема конечно хотела бы назвать ЧИНОВНИКА Малышева вором , да нельзя , затаскает по судам ....ну а то что команда и дело страдает , так это любого российского ЧИНОВНИКА никогда не интересовало , лишь бы карман набить ....чиновник - это такое животное с загребущими длинными лапами , а с животного какой спрос ?
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