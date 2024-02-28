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  • Бубнов скептически оценил перспективы Глушакова в РПЛ после перехода в «Урарту»

Бубнов скептически оценил перспективы Глушакова в РПЛ после перехода в «Урарту»

28 февраля 2024, 08:32

Бывши защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на подписание контракта экс-полузащитником сборной России Денисом Глушаковым с армянским «Урарту».

«Судя по всему, Глушаков еще не наигрался в футбол, причем он считает, что еще может выступать на высоком уровне. Он пробовал вернуться в Российскую премьер-лигу, но теперь всем очевидно, что Денис уже не соответствует требованиям нашего чемпионата.

Путь в РПЛ для него закрыт. Попытки закрепиться в «Нижнем Новгороде» или подписать контракт с «Ростовом» не увенчались успехом, сейчас – всe, можно ставить крест. В костромском «Спартаке» и пляжном футболе футболист также не задержался.

Вариант с «Урарту» выглядит, мягко говоря, сомнительным. Клуб прилично отстает от тройки лидеров. Наверняка Глушакова подписывали под главного тренера армянского коллектива Дмитрия Гунько, которому нравятся футболисты со спартаковским прошлым. Сейчас там выступают Александр Пуцко и Владислав Пантелеев, которые имеют опыт игры в московском клубе.

Вряд ли бы обратили на него внимание, если бы нужно было платить за переход или заключать солидный контракт. Ну и какие деньги могут быть в Армении? Короткий контракт свидетельствует о том, что руководство не особо верит в 37-летнего футболиста, несмотря на его былые заслуги. Скорее всего, посмотрят на него до лета и только потом будут принимать решение.

У Дениса была блестящая по российским меркам карьера. Он поиграл в двух великих клубах, где оставил заметный след. Если в «Урарту» у Глушакова ничего не получится, то ему прямая дорога в тренеры. Если же он покажет себя с лучшей стороны, за него можно будет только порадоваться. Может, даже легендой клуба станет.

Единственное, вызывает опасение его возраст. Хотя Глушаков обычно не жалуется на здоровье, но восстанавливаться в случае тяжелого повреждения будет крайне тяжело в 37 лет», – написал Бубнов.

  • Глушаков ранее выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари Нижний Новгород».
  • Его последним клубом был костромской «Спартак» из Второй лиги, за который он сыграл в 7 матчах.
  • Во время зимнего перерыва хавбек принимал участие в сборах вместе с «Ростовом».
  • «Урарту» возглавляет бывший наставник «Спартака», «Спартака-2» и «Химок» Дмитрий Гунько.
  • В первом матче за новый клуб в чемпионате Армении команда Глушакова сыграла вничью с «Пюником» (1:1). Он вышел на замену после перерыва и через 12 минут «Урарту» забил гол, который позволил команде сравнять счет.

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Источник: Sportbox.ru
Армения. Премьер-лига Пюник Урарту Глушаков Денис Бубнов Александр
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