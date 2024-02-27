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  • Сафонов проиграл суд бывшей жене и будет платить алименты – известна сумма

Сафонов проиграл суд бывшей жене и будет платить алименты – известна сумма

27 февраля 2024, 16:20
27

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов проиграл бракоразводный судебный процесс своей бывшей жене. Теперь игрок обязан платить алименты, которые составят примерно 3 миллиона рублей в месяц.

«Теперь Сафонов должен выплачивать ей четверть своих доходов в качестве алиментов на ребенка.

При этом, помимо будущей платежей он должен будет заплатить долг, который накапал с января 2022 года.

Сумма, к слову, получается не такая уж и маленькая. Согласно контракту с «Краснодаром», Матвей Сафонов получает в месяц более 12 миллионов рублей (если быть точнее, 12 миллионов 333 тысячи 334 рубля).

К слову, первым в суд обратился сам Сафонов: он требовал отдать ему на воспитание ребенка и по 13386 рублей в месяц с жены в качестве алиментов» – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Сейчас Сафонов встречается с Мариной Кондратюк, которая старше спортсмена на 4 года.
  • До 2021 года Сафонов был женат на девушке Анастасии, которую знал со школьных времен.
  • Летом 2021 у пары родилась дочь Майя, а через несколько месяцев случился развод. «Имел в браке другую женщину», – объясняла Анастасия Сафонова.

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (27)
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MaxRnD
1709040544
Некисло крутанула ... По-хорошему конечно 50 000р в месяц на ребёнка, а остальное на какой-нибудь конвертируемый счёт до совершеннолетия. Но не тут-то было, не для того замуж за футболёра выходят.
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VGreen
1709040984
«ИМЕЛ в браке другую женщину» Двусмысленно звучит)) Хотя, в данном случае как раз оба смысла подходят)
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subbotaspartak
1709041763
А у меня в этом году 43 года совместной жизни...
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zarsm
1709043526
Ибо нех было свою палку кидать куда не попадя, когда у тебя жена с ребенком маленьким.
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Азбука
1709043893
Пожелаем Марине и Майе долгой и успешной карьеры Матвея Сафонова)).
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...уефан
1709044523
...а ты, Матюха, дурачок оказывается)...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1709045771
Сафон не обеднеет, зато дочь будет жить и радоваться жизни
Ответить
АлексМак
1709048084
нефигово пристраиваются эти б
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АЛЕКС 58
1709048466
Когда Матрёна обращалась в суд с требованием платить ей 13386 р в месяц,скорее всего с подачи шлюхи Кондратючки,она не думала о своей зарплате,и о приоритете в бракоразводных процессах Загуляла Мотя с стюардессой,а ещё и бывшую обвинить решила... Мало с с него содрали!
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Ziklop
1709055701
подкаблучника Матвея призвали исполнить судебное решение! ну корову с яйцами он себе нашёл, точнее она его увела и семьи!
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