Сафонов проиграл суд бывшей жене и будет платить алименты – известна сумма

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов проиграл бракоразводный судебный процесс своей бывшей жене. Теперь игрок обязан платить алименты, которые составят примерно 3 миллиона рублей в месяц.

«Теперь Сафонов должен выплачивать ей четверть своих доходов в качестве алиментов на ребенка.

При этом, помимо будущей платежей он должен будет заплатить долг, который накапал с января 2022 года.

Сумма, к слову, получается не такая уж и маленькая. Согласно контракту с «Краснодаром», Матвей Сафонов получает в месяц более 12 миллионов рублей (если быть точнее, 12 миллионов 333 тысячи 334 рубля).

К слову, первым в суд обратился сам Сафонов: он требовал отдать ему на воспитание ребенка и по 13386 рублей в месяц с жены в качестве алиментов» – написал телеграм-канал «Мутко против».

Сейчас Сафонов встречается с Мариной Кондратюк, которая старше спортсмена на 4 года.

До 2021 года Сафонов был женат на девушке Анастасии, которую знал со школьных времен.

Летом 2021 у пары родилась дочь Майя, а через несколько месяцев случился развод. «Имел в браке другую женщину», – объясняла Анастасия Сафонова.

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