Быстров ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Владимир Быстров рассказал, возможно ли его возвращение в «Спартак».
«Соглашусь ли я работать в «Спартаке»? С удовольствием пойду в любой клуб. Я разбираюсь в футболе иногда.
Амарал? Вообще не знаю, кто это. Приезжают откуда-то какие-то Амаралы и еще кто-то – не знаю их. Да, они в Европе хорошо себя проявляли, но Европа – это немножко другое, у нас все-таки Россия!
Как поступлю, если мне позвонят из «Спартака» и позовут на работу? Они Титова и Аленичева не могут позвать – своих легенд настоящих, которые разбираются в работе на футбольных должностях», – заявил Быстров.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в таблице РПЛ.
- Быстров выступал за московский клуб с 2005 по 2009 год.
- Он закончил карьеру в 2018-м.
Источник: «РБ Спорт»