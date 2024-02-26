Быстров ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Владимир Быстров рассказал, возможно ли его возвращение в «Спартак».

«Соглашусь ли я работать в «Спартаке»? С удовольствием пойду в любой клуб. Я разбираюсь в футболе иногда.

Амарал? Вообще не знаю, кто это. Приезжают откуда-то какие-то Амаралы и еще кто-то – не знаю их. Да, они в Европе хорошо себя проявляли, но Европа – это немножко другое, у нас все-таки Россия!

Как поступлю, если мне позвонят из «Спартака» и позовут на работу? Они Титова и Аленичева не могут позвать – своих легенд настоящих, которые разбираются в работе на футбольных должностях», – заявил Быстров.