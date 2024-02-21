Новичок ЦСКА, бунт в «Баварии», игрок «Сочи» отказал «Зениту», рекорд Холанда и другие новости

В «Спартаке» приняли решение по Глебову

«Реал» определился с будущим молодых звезд в связи с приходом Мбаппе

ЦСКА пополнился алжирским хавбеком: известны финансовые подробности трансфера – новичок был готов играть за клуб РПЛ бесплатно

Стало известно, почему сорвалось возвращение Вагнера Лава в ЦСКА в 2020 году

Анчелотти предложил Модричу стать тренером «Реала» – хорват ответил

Товарищеские матчи. «Спартак» разгромил киргизский клуб, ЦСКА крупно обыграл «Химки», «Зенит» в закрытом режиме не смог победить «Локомотив»

Бунт в «Баварии»: шесть игроков хотят отставки Тухеля. Также в клубе определились с четырьмя неприкасаемыми футболистами

Игрок «Сочи» отказал «Зениту»

«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича

Холанд повторил рекорд Кейна в АПЛ