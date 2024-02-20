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    • Стало известно, почему сорвалось возвращение Вагнера Лава в ЦСКА в 2020 году

    Стало известно, почему сорвалось возвращение Вагнера Лава в ЦСКА в 2020 году

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав объяснил, почему его возвращение в клуб в 2020 году сорвалось. Трансфер был почти готов.

    «Врач, не знаю, кто именно, сказал, что мне осталось играть в футбол всего год. Говорили, что у меня проблемы с коленом. Поэтому ЦСКА от меня в 2020 году отказался. Только поэтому я не вернулся в клуб.

    Напрямую с Гинером я не общался, потому что в ЦСКА за футбол отвечают уже другие люди. Президент уже напрямую не связан с командой, поэтому я говорил с другими. Тогда у меня действовал контракт с «Коринтиансом», они попросили его расторгнуть, чтобы вернуться в ЦСКА. Я так и поступил, мы пришли к соглашению.

    Меня попросили пройти медосмотр в Бразилии. Я всe прошeл и отправил результаты в Россию. И кто-то из врачей на той стороне сказал, что я буду не в состоянии играть больше года. именно поэтому я и не вернулся в ЦСКА», – сказал Вангер Лав на ютуб-канале Nobel.

    • Сейчас Вагнер выступает за клуб бразильской Серии А «Атлетико Гойяненсе».
    • У 39-летнего бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола, 53 ассиста.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии (4)
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    FRZZ
    1708432707
    Всё что не делается делается к лучшему.
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    nemolod
    1708433483
    Отличный футболист до сих пор играет!
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    Pooodle
    1708434007
    Спартак заплатил, чтобы Вагнер в ЦСКА не возвращался. Слишком у рыл от него пукан разрывался. Гыгыгы
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    TIMOTHY
    1708436638
    С годик мог бы и пошуршать,а может и больше
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