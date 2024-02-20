Новичок ЦСКА Айссауи был готов играть за клуб бесплатно

Заместитель генерального директора ЦСКА Евгений Шевелев рассказал историю трансфера алжирца Сида Айссауи.

«Там было все: папу футболиста увозили на скорой в больницу, сам футболист в слезах звонил президенту «УСМ» и говорил: «Делайте что угодно. Я пешком отсюда уйду в Россию». Он записывал голосовые сообщения нам в ЦСКА: «Сделайте, пожалуйста, контракт без зарплаты. Я буду играть за ноль рублей, лишь бы только перейти в ЦСКА».

Там было много драмы. Дай бог, когда-нибудь это все можно будет детально рассказать», – поделился Шевелев.