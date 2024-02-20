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    Новичок ЦСКА Айссауи был готов играть за клуб бесплатно

    Заместитель генерального директора ЦСКА Евгений Шевелев рассказал историю трансфера алжирца Сида Айссауи.

    «Там было все: папу футболиста увозили на скорой в больницу, сам футболист в слезах звонил президенту «УСМ» и говорил: «Делайте что угодно. Я пешком отсюда уйду в Россию». Он записывал голосовые сообщения нам в ЦСКА: «Сделайте, пожалуйста, контракт без зарплаты. Я буду играть за ноль рублей, лишь бы только перейти в ЦСКА».

    Там было много драмы. Дай бог, когда-нибудь это все можно будет детально рассказать», – поделился Шевелев.

    • Айссауи – воспитанник академии Алжирской федерации футбола «Хемис Милиана», вызывается в национальную команду U20.
    • Прошлым клубом игрока был «УСМ Алжир».
    • ЦСКА сейчас на сборе в Турции.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии (3)
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    Боров мясной
    1708441522
    Какой лживый алжирец...
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    DVOK68
    1708442482
    Эмоции...)
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1708443035
    Ни кто еще так за ЦСКА не бился... Ээээх... Удачи парню...
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