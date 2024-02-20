«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича

«Краснодар» усилится нападающим «Ботафого» Виктором Са.
Лидер РПЛ согласовал аренду бразильского вингера до конца сезона-2023/24 с опцией последующего выкупа.
Ранее краснодарцы не смогли договориться с несколькими другими игроками, выступающими на флангах атаки.
Трансфер Са будет оформлен без одобрения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
- В марте бразильцу исполнится 30 лет.
- Его рыночная стоимость – 1,8 млн евро.
- У Са есть опыт выступлений за немецкий «Вольфсбург».
- В составе «Ботафого» он забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 92 матчах.