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    • «Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича

    «Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича

    «Краснодар» усилится нападающим «Ботафого» Виктором Са.

    Лидер РПЛ согласовал аренду бразильского вингера до конца сезона-2023/24 с опцией последующего выкупа.

    Ранее краснодарцы не смогли договориться с несколькими другими игроками, выступающими на флангах атаки.

    Трансфер Са будет оформлен без одобрения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

    • В марте бразильцу исполнится 30 лет.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 млн евро.
    • У Са есть опыт выступлений за немецкий «Вольфсбург».
    • В составе «Ботафого» он забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 92 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    20.02.2024 23:11
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    Комментарии (3)
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    ss21
    1708475684
    Странный трансфер на флангах у Краснодара полный порядок.
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    моэм
    1708499573
    Ивич шепнул по секрету автору , что не одобряет трансфер....почти смешная шутка....в свете предстоящих боёв за титул . креатуры Ивича на место вингера и напа были очень хороши , но отвергнуты по причине дороговизны ....а с дисквой Кордобы ( по заказу Зенита) , Краснодару о титуле придётся забыть....но чтобы взять хотя бы серебро , усиление атаки было необходимо . вот и нашли бюджетный вариант решения вопроса .
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