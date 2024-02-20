Финансовые подробности трансфера Айссауи в ЦСКА

ЦСКА купил алжирского полузащитника Сида Айссауи. Инсайдер Иван Карпов опубликовал подробности трансфера 19-летнего игрока.

Сумма сделки – 250 тысяч евро. Зарплата алжирца указана в контракте в рублях без привязки к иностранной валюте. Это первый такой легионер в ЦСКА.

«Армейцам» также удалось существенно снизить процент от перепродажи Айссауи (до 15%). Хотя это основный инструмент в торговле на рынке этой североафриканской страны», – написал источник.

Продолжительность контракта – 2,5 года + 2 года. Трансфер трижды был под угрозой срыва.