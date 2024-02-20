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    Финансовые подробности трансфера Айссауи в ЦСКА

    ЦСКА купил алжирского полузащитника Сида Айссауи. Инсайдер Иван Карпов опубликовал подробности трансфера 19-летнего игрока.

    Сумма сделки – 250 тысяч евро. Зарплата алжирца указана в контракте в рублях без привязки к иностранной валюте. Это первый такой легионер в ЦСКА.

    «Армейцам» также удалось существенно снизить процент от перепродажи Айссауи (до 15%). Хотя это основный инструмент в торговле на рынке этой североафриканской страны», – написал источник.

    Продолжительность контракта – 2,5 года + 2 года. Трансфер трижды был под угрозой срыва.

    • Айссауи – воспитанник академии Алжирской федерации футбола «Хемис Милиана», вызывается в национальную команду U20.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (1)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708440329
    Прочитал, что он был согласен играть за бесплатно,думаю дадут минималку 19 242р.в месяц
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