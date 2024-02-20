«Реал» определился с будущим молодых звезд в связи с приходом Мбаппе

«Реал» не будет продавать ни одну молодую звезду после перехода в команду нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». По данным Madrid Zone, Винисиус, Родриго и другие основные игроки остаются неприкосновенны, несмотря на трансфер француза.

Президент «Реала» Флорентино Перес надеется, что главный тренер Карло Анчелотти впишет всех молодых звезд в состав команды на сезон 2024/25.