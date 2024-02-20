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    • «Реал» определился с будущим молодых звезд в связи с приходом Мбаппе

    «Реал» определился с будущим молодых звезд в связи с приходом Мбаппе

    «Реал» не будет продавать ни одну молодую звезду после перехода в команду нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». По данным Madrid Zone, Винисиус, Родриго и другие основные игроки остаются неприкосновенны, несмотря на трансфер француза.

    Президент «Реала» Флорентино Перес надеется, что главный тренер Карло Анчелотти впишет всех молодых звезд в состав команды на сезон 2024/25.

    • Ожидается, что Мбаппе летом перейдет в «Мадрид» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
    • Официально переход 25-летнего игрока еще не подтвержден.

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    Источник: страница Madrid Zone в соцсети X

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    Сегодня, 13:22
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    Комментарии (4)
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    Artemka444
    1708427035
    Ну вот и отличненько)
    Ответить
    LOKOfanatik19
    1708427272
    Реал решил, а е*аться будет папо Карло, всем угодить и дать игровое время, а отсюда и будут плохие результаты.
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1708439292
    Сразу после покупки Мбаппу сдадут в аренду
    Ответить
    111ax
    1708441496
    Родриго будет на банке сидеть
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