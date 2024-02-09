Премьер-министр европейской страны выступил за допуск россиян к соревнованиям

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов.

«Что касается Олимпиады, то представьте: у вас есть спортивная дисциплина, первые места в которой занимают абсолютные мировые лидеры из России или Белоруссии.

Вы запрещаете им участвовать в соревнованиях, и тогда побеждает тот, кто в ином случае выиграл бы с минимальной долей вероятности. Тогда какова ценность этой золотой медали?

Я бы никогда не мешал спортсменам соревноваться, пусть они сами продемонстрируют, все ли у них есть для победы», – заявил Фицо.