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    • Премьер-министр европейской страны выступил за допуск россиян к соревнованиям

    Премьер-министр европейской страны выступил за допуск россиян к соревнованиям

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов.

    «Что касается Олимпиады, то представьте: у вас есть спортивная дисциплина, первые места в которой занимают абсолютные мировые лидеры из России или Белоруссии.

    Вы запрещаете им участвовать в соревнованиях, и тогда побеждает тот, кто в ином случае выиграл бы с минимальной долей вероятности. Тогда какова ценность этой золотой медали?

    Я бы никогда не мешал спортсменам соревноваться, пусть они сами продемонстрируют, все ли у них есть для победы», – заявил Фицо.

    Источник: Pravda

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    09.02.2024 22:22
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
    1707510344
    Фицо так то и в.ойну одобряет
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