Экс-тренер сборной России будет сотрудничать с клубом Первой лиги

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о работе в «Химках».
«Я не вошел в тренерский штаб «Химок». Больше речь идет о консультации клуба по некоторым вопросам, включая индивидуальные тренировки, в том числе на поле», – сказал Корнеев.
По данным «Матч ТВ», Корнеев является тренером‑консультантом клуба по нападающим. Сотрудничество со специалистом рассчитано на две недели.
- Второй сбор «Химок» в Турции завершится 12 февраля, третий пройдет с 16 февраля по 1 марта.
- «Химки» после 20 туров Первой лиги набрали 36 очков и занимают второе место.
- Корнеев был ассистентом главного тренера сборной России в 2006–2010 годах.