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    • Экс-тренер сборной России будет сотрудничать с клубом Первой лиги

    Экс-тренер сборной России будет сотрудничать с клубом Первой лиги

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о работе в «Химках».

    «Я не вошел в тренерский штаб «Химок». Больше речь идет о консультации клуба по некоторым вопросам, включая индивидуальные тренировки, в том числе на поле», – сказал Корнеев.

    По данным «Матч ТВ», Корнеев является тренером‑консультантом клуба по нападающим. Сотрудничество со специалистом рассчитано на две недели.

    • Второй сбор «Химок» в Турции завершится 12 февраля, третий пройдет с 16 февраля по 1 марта.
    • «Химки» после 20 туров Первой лиги набрали 36 очков и занимают второе место.
    • Корнеев был ассистентом главного тренера сборной России в 2006–2010 годах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2024 12:36
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