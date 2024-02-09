Экс-тренер сборной России будет сотрудничать с клубом Первой лиги

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о работе в «Химках».

«Я не вошел в тренерский штаб «Химок». Больше речь идет о консультации клуба по некоторым вопросам, включая индивидуальные тренировки, в том числе на поле», – сказал Корнеев.

По данным «Матч ТВ», Корнеев является тренером‑консультантом клуба по нападающим. Сотрудничество со специалистом рассчитано на две недели.