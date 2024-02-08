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    Чеферин высказался о борьбе УЕФА с Суперлигой

    Президент УЕФА Александер Чеферин сравнил проект Суперлиги с яблоком Белоснежки.

    «Футбол – одна из немногих вещей, в которых Европа преуспевает. Мы должны гордиться тем, что успех основан на единой модели, на солидарности, на повышении и понижении в классе. Мы должны защищать эту модель. Не только УЕФА, но и мы все.

    Есть те, кто пытается ее растоптать – они притворяются спасителями, когда на самом деле роют могилы. Они хищники. Они формируют замкнутый круг. Они ничего не знают о свободе выражения мнений. Футбол – один из символов Европы. Только единство может спасти нас.

    Кажется, что в Евросоюзе есть только один действующий закон – рынок. Не каждый может купить футбол. Это не то, чего мы хотим, без единства нет будущего. Есть те, кто хочет расколоть нас разговорами о свободном рынке, чтобы продолжать наращивать свое эго, деньги и влияние.

    Мы поддерживаем баланс, каждый клуб может участвовать в том соревновании, в котором захочет. Они планируют, исходя из своего желания заработать больше денег, власти и престижа. Из жадности и чувства превосходства. Они всегда хотят больше, хотят быть выше. Суперлига – это как яблоко Белоснежки.

    Мечты и спортивные заслуги не купишь. Нельзя купить историю. У нас 70 лет истории, но впереди еще много.

    Со следующего сезона будет запущен новый формат еврокубков. Больше матчей, больше равенства, больше денег... У нас было 70 лет захватывающей истории, и впереди еще больше», – сказал Чеферин.

    • В декабре суд Евросоюза вынес решение относительно возможного создания Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.

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    Источник: Marca

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    08.02.2024 14:58
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    Комментарии (11)
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    СпорЦмен
    1707394155
    Призераемый мной лицемер!
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    nemolod
    1707396642
    Суперлига есть в баскетболе,хоккее чем футбол хуже?
    Ответить
    fakeid
    1707396649
    падла обнулённая
    Ответить
    BRO_football
    1707397598
    "Мы поддерживаем баланс, каждый клуб может участвовать в том соревновании, в котором захочет". Иди ты на..., Чеферин!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707400315
    Какие громкие слова
    Ответить
    subbotaspartak
    1707401504
    Футбол – один из символов Европы. Только единство может спасти нас.... Но Россия и Израиль это разные ситуации.... А может вас развалят?
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    Avenger_93
    1707402150
    С каждым сезоном интерес к ЛЧ и к другим кубкам падает, протри глаза, где все прописано в документе
    Ответить
    aaaaahhhh
    1707402450
    За бабло ты козлина борешься, а не за чистоту футбола.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1707455647
    у вас 70 лет коррупции и облизывание жоп
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    kvm
    1707739186
    Чеферин мал и слишком глуп и не сосал больших ...
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