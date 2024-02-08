Чеферин высказался о борьбе УЕФА с Суперлигой

Президент УЕФА Александер Чеферин сравнил проект Суперлиги с яблоком Белоснежки.
«Футбол – одна из немногих вещей, в которых Европа преуспевает. Мы должны гордиться тем, что успех основан на единой модели, на солидарности, на повышении и понижении в классе. Мы должны защищать эту модель. Не только УЕФА, но и мы все.
Есть те, кто пытается ее растоптать – они притворяются спасителями, когда на самом деле роют могилы. Они хищники. Они формируют замкнутый круг. Они ничего не знают о свободе выражения мнений. Футбол – один из символов Европы. Только единство может спасти нас.
Кажется, что в Евросоюзе есть только один действующий закон – рынок. Не каждый может купить футбол. Это не то, чего мы хотим, без единства нет будущего. Есть те, кто хочет расколоть нас разговорами о свободном рынке, чтобы продолжать наращивать свое эго, деньги и влияние.
Мы поддерживаем баланс, каждый клуб может участвовать в том соревновании, в котором захочет. Они планируют, исходя из своего желания заработать больше денег, власти и престижа. Из жадности и чувства превосходства. Они всегда хотят больше, хотят быть выше. Суперлига – это как яблоко Белоснежки.
Мечты и спортивные заслуги не купишь. Нельзя купить историю. У нас 70 лет истории, но впереди еще много.
Со следующего сезона будет запущен новый формат еврокубков. Больше матчей, больше равенства, больше денег... У нас было 70 лет захватывающей истории, и впереди еще больше», – сказал Чеферин.
- В декабре суд Евросоюза вынес решение относительно возможного создания Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.