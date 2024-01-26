Шавло оценил работу Федуна в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил результаты деятельности экс-президента клуба Леонида Федуна.
«Я не знаю другого такого человека в России, кто бы столько держал команду – с 2005 года. Наверное, только Гинера можно сравнить с ним. К сожалению, на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят. Им главное – первое место и на этом все!
Но чтобы его достигнуть, надо создать коллектив, условия, и Федун это сделал. Он построил стадион, которого не было. Строительство в Тушине началось только благодаря ему. Он поставил задачу построить стадион и выполнил ее. Это наш дом и его большая заслуга.
Не все знают, что у него очень много благотворительных программ. Но всему приходит конец. Наверное, на его уход где-то повлияли сегодняшние условия и политическая обстановка.
Другой на его месте мог бы продать клуб, но он поступил по-человечески: переговорил с главным спонсором «Лукойлом» и спокойно все им передал. «Лукойл» будет продолжать дело Леонида Арнольдовича», – сказал Шавло.
- Федун с 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом футбольного клуба «Спартак» (Москва), а также был председателем совета директоров.
- За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- Шавло в 2005–2008 годах был генеральным директором «Спартака».