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    Шавло оценил работу Федуна в «Спартаке»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил результаты деятельности экс-президента клуба Леонида Федуна.

    «Я не знаю другого такого человека в России, кто бы столько держал команду – с 2005 года. Наверное, только Гинера можно сравнить с ним. К сожалению, на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят. Им главное – первое место и на этом все!

    Но чтобы его достигнуть, надо создать коллектив, условия, и Федун это сделал. Он построил стадион, которого не было. Строительство в Тушине началось только благодаря ему. Он поставил задачу построить стадион и выполнил ее. Это наш дом и его большая заслуга.

    Не все знают, что у него очень много благотворительных программ. Но всему приходит конец. Наверное, на его уход где-то повлияли сегодняшние условия и политическая обстановка.

    Другой на его месте мог бы продать клуб, но он поступил по-человечески: переговорил с главным спонсором «Лукойлом» и спокойно все им передал. «Лукойл» будет продолжать дело Леонида Арнольдовича», – сказал Шавло.

    • Федун с 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом футбольного клуба «Спартак» (Москва), а также был председателем совета директоров.
    • За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Шавло в 2005–2008 годах был генеральным директором «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1706250397
    Лукойл и Федун одна кампашка) ещё бы он просто так не отдал, фигню городит Шавло
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    slavutiq70
    1706251815
    Ну стадион строил не лично Федун . а в основном Лукойкл . да и стадик построили весьма посредственный для одной из самых популярных команд ...из новых пожалуй самый скромненький может только у Урала попроще .....
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