Шавло оценил работу Федуна в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил результаты деятельности экс-президента клуба Леонида Федуна.

«Я не знаю другого такого человека в России, кто бы столько держал команду – с 2005 года. Наверное, только Гинера можно сравнить с ним. К сожалению, на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят. Им главное – первое место и на этом все!

Но чтобы его достигнуть, надо создать коллектив, условия, и Федун это сделал. Он построил стадион, которого не было. Строительство в Тушине началось только благодаря ему. Он поставил задачу построить стадион и выполнил ее. Это наш дом и его большая заслуга.

Не все знают, что у него очень много благотворительных программ. Но всему приходит конец. Наверное, на его уход где-то повлияли сегодняшние условия и политическая обстановка.

Другой на его месте мог бы продать клуб, но он поступил по-человечески: переговорил с главным спонсором «Лукойлом» и спокойно все им передал. «Лукойл» будет продолжать дело Леонида Арнольдовича», – сказал Шавло.