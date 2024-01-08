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    Игрок «Барбастро» толкнул Хави после матча с «Барселоной»

    У главного тренера «Барселоны» Хави возник конфликт с игроками «Барбастро» после кубкового матча (3:2).

    После финального свистка Хави стал общаться с резервным арбитром, что не понравилось футболистам «Барбастро». Один из них толкнул Хави в бок. Затем другой – Антонио Хесус Креспо – отпихнул тренера каталонцев после рукопожатия.

    Креспо после матча заявил, что это игровые моменты.

    • Впереди у «Барселоны» поездка на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию. В полуфинале каталонцы сыграют с «Осасуной».

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    Источник: Marca

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    08.01.2024 15:24
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