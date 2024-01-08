Игрок «Барбастро» толкнул Хави после матча с «Барселоной»

У главного тренера «Барселоны» Хави возник конфликт с игроками «Барбастро» после кубкового матча (3:2).

После финального свистка Хави стал общаться с резервным арбитром, что не понравилось футболистам «Барбастро». Один из них толкнул Хави в бок. Затем другой – Антонио Хесус Креспо – отпихнул тренера каталонцев после рукопожатия.

Креспо после матча заявил, что это игровые моменты.