1+1 Миранчука, «Спартак» планирует купить Мусу, «Зенит» рассчитается за трансфер наличными и другие новости

«Зенит» расплатится за Нино наличными.

В РФС высказались о подаче заявки Россией на проведение Евро-2036.

Игрок «Родины» Крижан: «Цены в Москве смешные, еда стоит копейки».

Роналду и Джорджина поели салатов на берегу океана.

Слуцкий познакомился с «Шанхай Шэньхуа» и провел первую тренировку.

Игрока «Ниццы» посадили в тюрьму за поддержку Палестины.

Новый спортивный директор «Спартака» заставил подчиненных досрочно выйти из новогоднего отпуска.

В Госдуме разочарованы игрой «Спартака» в 2023 году.

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Определен лучший гол «Спартака» в 2023 году.

Миранчук забил и ассистировал в матче с «Сассуоло».