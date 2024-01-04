1+1 Миранчука, «Спартак» планирует купить Мусу, «Зенит» рассчитается за трансфер наличными и другие новости

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В РФС высказались о подаче заявки Россией на проведение Евро-2036.
Игрок «Родины» Крижан: «Цены в Москве смешные, еда стоит копейки».
Роналду и Джорджина поели салатов на берегу океана.
Слуцкий познакомился с «Шанхай Шэньхуа» и провел первую тренировку.
Игрока «Ниццы» посадили в тюрьму за поддержку Палестины.
Новый спортивный директор «Спартака» заставил подчиненных досрочно выйти из новогоднего отпуска.
В Госдуме разочарованы игрой «Спартака» в 2023 году.
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Миранчук забил и ассистировал в матче с «Сассуоло».