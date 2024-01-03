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    «Зенит» расплатится за Нино наличными

    «Зенит» и «Флуминенсе» уже начали обмен документами по трансферу защитника Нино. По данным itatiaia esporte, на футболиста претендовал также «Ноттингем Форест», но способ и сроки оплаты, побудили бразильский клуб сделать выбор в пользу петербуржцев.

    Английский клуб предлагал «Флуминенсе» примерно 6,945 миллиона евро, но готов был выплачивать их только частями. «Зенит» же заплатит чуть меньше, но всю сумму единоразово и наличными. При этом 40% от суммы достанется предыдущему клубу игрока «Крисиуме», которые, в свою очередь, пойдут в счeт уплаты долга одному из кредиторов.

    • В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
    • Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
    • Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
    • В составе олимпийской сборной Бразилии победил на ОИ-2020 в Токио.

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    Источник: itatiaia esporte

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    03.01.2024 11:22
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    Комментарии (53)
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    Алексей З
    1704270402
    Интересно , откуда у фк Зенит столько наличных ? Куда министерство финансов смотрит, ФСБ ?
    Ответить
    Красногвардейчик
    1704272314
    По слухам, Нино очень не хочет в Зенит, но думаю как получит первую зп от газпрома.....будет кричать что счастлив в Питере)))
    Ответить
    Taps
    1704272566
    Очередной ФЕЙК. Наличных давно нет.
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    Cleaner
    1704274459
    С такими достижениями и в российский чемпионат? Зенит надеется на выгодную перепродажу игрока летом, по другому этот трансфер объяснить невозможно.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704287995
    Наличка конечно уже становится экзотикой, но чемодан их завораживает и даются правильные решения. Вон хряки таскают каждый тур и заносят куда надо. Гыгыгы
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    шахта Заполярная
    1704290806
    Вроде Новый год, должно елкой и мандаринами пахнуть, но тут педикулезные заползли и опять вонь пошла. Нажрутся просрочки, напьются синьки и ползают по сайтам, смердят.
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    Alemann
    1704291669
    При всем уважении к Богданычу, кроме бразильцев некого купить?
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