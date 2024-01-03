«Зенит» расплатится за Нино наличными

«Зенит» и «Флуминенсе» уже начали обмен документами по трансферу защитника Нино. По данным itatiaia esporte, на футболиста претендовал также «Ноттингем Форест», но способ и сроки оплаты, побудили бразильский клуб сделать выбор в пользу петербуржцев.

Английский клуб предлагал «Флуминенсе» примерно 6,945 миллиона евро, но готов был выплачивать их только частями. «Зенит» же заплатит чуть меньше, но всю сумму единоразово и наличными. При этом 40% от суммы достанется предыдущему клубу игрока «Крисиуме», которые, в свою очередь, пойдут в счeт уплаты долга одному из кредиторов.