В РФС высказались о подаче заявки Россией на проведение Евро-2036

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил возможность проведения в России чемпионата Европы-2036.
– Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036?
– Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.
Мы уже пытались податься на проведение Евро 2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.
Были определение шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку, – сказал Митрофанов.
- Санкт-Петербург был одним из городов Европы, принимавших Евро-2020 в 2021 году.
- В 2018 году 11 городов и 12 стадионов России принимали чемпионат мира. Годом ранее в стране прошел Кубок конфедераций.