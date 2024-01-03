В РФС высказались о подаче заявки Россией на проведение Евро-2036

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил возможность проведения в России чемпионата Европы-2036.

– Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036?

– Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

Мы уже пытались податься на проведение Евро 2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

Были определение шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку, – сказал Митрофанов.