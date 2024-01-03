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    • В РФС высказались о подаче заявки Россией на проведение Евро-2036

    В РФС высказались о подаче заявки Россией на проведение Евро-2036

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил возможность проведения в России чемпионата Европы-2036.

    – Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036?

    – Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

    Мы уже пытались податься на проведение Евро 2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

    Были определение шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку, – сказал Митрофанов.

    • Санкт-Петербург был одним из городов Европы, принимавших Евро-2020 в 2021 году.
    • В 2018 году 11 городов и 12 стадионов России принимали чемпионат мира. Годом ранее в стране прошел Кубок конфедераций.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    03.01.2024 14:05
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    Комментарии (11)
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    Алексей З
    1704280523
    Бла бла бла
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    Avenger_93
    1704282047
    Смешно
    Ответить
    Алексей З
    1704292547
    Очень хочется верить , что к 36-ому наша страна освободится от "чертей" и восстановится в мировом сообществе, как миролюбивое демократическое государство.
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    Oldtrafford83
    1704353441
    Алёшку снова понесло, в каждой новости свои 5 коп вставляет,видать лекарства снова кончились))
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