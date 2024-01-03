Игрок «Родины» Крижан: «Цены в Москве смешные, еда стоит копейки»

Защитник «Родины» Митя Крижан оценил цены в Москве.

«Я всегда думал, что Москва – очень дорогой город для жизни. Был шокирован тем, что все на самом деле не так дорого. Некоторые цены доходят просто до смешного, взять хотя бы стоимость аренды жилья или поездки на такси. Еда на рынках стоит копейки.

В Любляне снять жилье стоит дороже, за такси придется заплатить на 50 процентов больше, за еду – на 40. Так что мне очень комфортно. Еще удивил такой момент: я считал, что в Москве многие говорят на английском, но по моему опыту, 70 процентов жителей не знаю английский или просто не хотят на нем говорить», – сказал Крижан.

26-летний словенец в «Родине» год.

Он стоит 450 тысяч евро.

В сезоне Первой лиги у Крижана 15 матчей, гол, ассист.

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