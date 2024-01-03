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    • Игрок «Родины» Крижан: «Цены в Москве смешные, еда стоит копейки»

    Игрок «Родины» Крижан: «Цены в Москве смешные, еда стоит копейки»

    Защитник «Родины» Митя Крижан оценил цены в Москве.

    «Я всегда думал, что Москва – очень дорогой город для жизни. Был шокирован тем, что все на самом деле не так дорого. Некоторые цены доходят просто до смешного, взять хотя бы стоимость аренды жилья или поездки на такси. Еда на рынках стоит копейки.

    В Любляне снять жилье стоит дороже, за такси придется заплатить на 50 процентов больше, за еду – на 40. Так что мне очень комфортно. Еще удивил такой момент: я считал, что в Москве многие говорят на английском, но по моему опыту, 70 процентов жителей не знаю английский или просто не хотят на нем говорить», – сказал Крижан.

    • 26-летний словенец в «Родине» год.
    • Он стоит 450 тысяч евро.
    • В сезоне Первой лиги у Крижана 15 матчей, гол, ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2024 15:30
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    Комментарии (23)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704287554
    Москва это другая страна. Там зарплаты в 3 раза выше, чем в России, а цены в 2 раза ниже. Жиреют на хребте россиян. Гыгыгы
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    FReeMan1409
    1704289291
    Английский нынче не в чести - переходим на китайский, а пока " москвичи" все больше общаются на языках кавказских и азиатских республик !!! (((
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    BarStep
    1704290880
    Толи еще будет.. Через пол годика таких санкций., водички просто попить к нам будете приезжать :)
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    vmonomah17
    1704290912
    Если считать и сравнивать в долларах/евро, то да. Но нужно сравнить обычную зп в ******* и в Москве.
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    Алексей З
    1704291562
    Почему в Москва-абаде должны на английском говорить ? Русскоязычные на фронте погибают , а столица отдана "молью" приезжим.
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    VPERDIV SPARTAK
    1704293105
    Митька,ты идиот **** )) Ты как считал бездарь ?))
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    TIMOTHY
    1704293360
    Ещё один Кокорин объявился!)) Интересно как считает жизнь в Москве Греф или Потанин или ещё кто..
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    Цугундeр
    1704295242
    Тут ить как.. Ежели кто за Родину играет али поигрывает оной - тады цены смешные , а ужо когда переживает за нея всея душой , да помочь не может ,то жуть каки невесёлые.((((
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    witalik
    1704296714
    Это что за чмо из вонючей *******? Пересадите в общественный транспорт, кормите в столовых, кафе: Пусть Россию полюбит сраный хорват...Неи давайте денег, переводчика, за жильё пусть сам платит, передвигается за свой счет, не жалеть говно хорватское...
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    Suvorov71
    1704304689
    Трудно что то на это сказать, интересно а какая средняя зарплата по стране. если ему в Москве все кажется басплатно
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