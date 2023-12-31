Родри – о 5-м месте в голосовании на «Золотой мяч»: «1-й среди смертных»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свое итоговое пятое место в голосовании на последний «Золотой мяч».

Награда досталась Лионелю Месси.

«Я горд этим местом. Быть в пятерке лучших – это достойно похвалы. Надеюсь, в будущем испанцев на высоких местах будет больше.

Я оказался первым среди смертных. Месси заслужил награду. А Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд забивают по 40-50 голов за год», – сказал Родри.