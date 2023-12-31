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    • Родри – о 5-м месте в голосовании на «Золотой мяч»: «1-й среди смертных»

    Родри – о 5-м месте в голосовании на «Золотой мяч»: «1-й среди смертных»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свое итоговое пятое место в голосовании на последний «Золотой мяч».

    • Награда досталась Лионелю Месси.

    «Я горд этим местом. Быть в пятерке лучших – это достойно похвалы. Надеюсь, в будущем испанцев на высоких местах будет больше.

    Я оказался первым среди смертных. Месси заслужил награду. А Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд забивают по 40-50 голов за год», – сказал Родри.

    • Испанец помог в прошлом сезоне «Сити» сделать требл.
    • 27-летний игрок стоит 110 миллионов евро.

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    Самые дорогие полузащитники мира
    Источник: AS

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    31.12.2023 10:09
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