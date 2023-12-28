Кокорин рассказал, как празднует Новый год

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин раскрыл свои новогодние традиции.
«Когда получается собраться всей семьей, празднуем вместе. Традиционно накрываем салатами стол, собираемся, потом бьют куранты, и все бегут за подарками.
Точно буду праздновать на Кипре, потому что у нас будет большое дерби с «Пафосом», потом, 1-го числа, скорее всего, тренировка. Поэтому буду здесь, дома сильно не отпраздную, не получится», – сказал российский футболист.
- Кокорин в этом сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Арис».
- Команда из Лимассола идет на 4-м месте в чемпионате Кипра после 16 туров.
Источник: телеграм-канал «Ариса»