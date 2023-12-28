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    Кокорин рассказал, как празднует Новый год

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин раскрыл свои новогодние традиции.

    «Когда получается собраться всей семьей, празднуем вместе. Традиционно накрываем салатами стол, собираемся, потом бьют куранты, и все бегут за подарками.

    Точно буду праздновать на Кипре, потому что у нас будет большое дерби с «Пафосом», потом, 1-го числа, скорее всего, тренировка. Поэтому буду здесь, дома сильно не отпраздную, не получится», – сказал российский футболист.

    • Кокорин в этом сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Арис».
    • Команда из Лимассола идет на 4-м месте в чемпионате Кипра после 16 туров.

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    Источник: телеграм-канал «Ариса»

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    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
    1703791443
    Все как у людей, но набегут и расскажут как в тюрьме было.
    ответить
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    VVM1964
    1703793066
    Правильно, Саша, дома "сильно не отпразднуешь" - как то оно спокойнее. Всё таки приобретенный опыт бесценен !!! )
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