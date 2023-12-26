Илья Ковальчук рассказал, как его сын попал в бразильскую футбольную академию

Российский хоккеист Илья Ковальчук поделился подробностями выступления своего сына Филиппе. Он занимается футболом в бразильской академии.

«Как мой сын оказался в Бразилии? Он тренировался в Лондоне и в других академиях. Понимал, что если он захочет более серьезно заниматься футболом, то это не тот вариант по уровню. Мне так казалось. Ему сейчас 14, он переехал в Бразилию в 12 лет.

Как так получилось? Мы уехали в Америку, в Лос-Анджелес, и Фил тогда играл в местном «Гэлакси». Потом мы переехали в Майами, началась пандемия – а затем в город на турнир прилетела бразильская команда, «Коринтия». Тренер его там увидел и через знакомого бразильца [обратился]. Сказал, что мой сын понравился тренеру и он приглашает его в Бразилию.

Знал ли тот тренер, кто я? Нет, не знал. В этом и огромный плюс Бразилии… Впервые в Бразилию мы поехали в 2019 году, когда ему было 10. Они хотели, чтобы он уже тогда остался, но жена сказала, что не отпустит сына.

В Майами понимал, что когда атмосфера располагает к видеоиграм и тусованию на улице, это не то. В Бразилии он сам прошел отборы, попал в команду. Сейчас живет один, у них там академии. Его [академия] точно входит в топ-5 или топ-10 в мире. Он за 1,5 года выучил португальский. Я его сразу в пекло кинул, отправил в португальскую школу.

Если у него не получится профессиональная карьера, думаю, такой опыт в жизни… Другая культура, знакомства. Там много ребят с фавел, у которых в жизни нет ничего, кроме футбола. Он это видит и, наверное, какие-то ценности переосмыслит. Он быстро повзрослел», – сказал Ковальчук.