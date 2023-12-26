Аленичев оценил уровень игры Дзюбы в первой части сезона

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к «Локомотиву», в котором играл до перехода в стан красно-белых, а также поделился мнением о выступлениях форвард железнодорожников Артем Дзюбы.

Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями о своeм первом взрослом клубе, «Локомотиве», в сезоне-2023/2024. По его мнению, железнодорожники могут играть ещe лучше.

«Во-первых, я неравнодушно отношусь к «Локомотиву» – три года провел там. Я эту команду уважал, уважаю и буду уважать. С любовью и с огромным уважением отношусь к болельщикам. Мне «Локомотив» нравится. Хотя считаю, что он может играть еще лучше.

Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артем Дзюба провел не на своем уровне. А представляете, если бы он сыграл как весной? Может быть, еще «Локомотиву» лишних очков добавил бы. Опять же, сейчас можно «Локо» причислить к тем командам, которые дадут жару весной. Была у «Локомотива» черная полоса осенью, когда четыре или пять матчей, включая кубковые, они не могли выиграть. Но потом все наладили и концовку провели здорово», – сказал Аленичев.