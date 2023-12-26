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    Аленичев оценил уровень игры Дзюбы в первой части сезона

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к «Локомотиву», в котором играл до перехода в стан красно-белых, а также поделился мнением о выступлениях форвард железнодорожников Артем Дзюбы.

    Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями о своeм первом взрослом клубе, «Локомотиве», в сезоне-2023/2024. По его мнению, железнодорожники могут играть ещe лучше.

    «Во-первых, я неравнодушно отношусь к «Локомотиву» – три года провел там. Я эту команду уважал, уважаю и буду уважать. С любовью и с огромным уважением отношусь к болельщикам. Мне «Локомотив» нравится. Хотя считаю, что он может играть еще лучше.

    Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артем Дзюба провел не на своем уровне. А представляете, если бы он сыграл как весной? Может быть, еще «Локомотиву» лишних очков добавил бы. Опять же, сейчас можно «Локо» причислить к тем командам, которые дадут жару весной. Была у «Локомотива» черная полоса осенью, когда четыре или пять матчей, включая кубковые, они не могли выиграть. Но потом все наладили и концовку провели здорово», – сказал Аленичев.

    • Дзюба провел в этом году 20 матчей за «Локомотив», в которых забил 4 гола и отдал 3 передачи.
    • В прошлом сезоне на сего счету были 13 встреч, 8 голов и 5 передач за железнодорожников.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2124

      Дубина 2 часа назад

      Бревно газпромовское))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3442

      BAIv > Дубина 18 минут назад

      Дзюба - газпромовская свинка! Бревно тупое это ты самокритично про себя!

      0
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      Рейтинг: +6584

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Дзюба как и Свинси Промяс пополнили эскадрилью сбитых лётчиков. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +22705

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Сбитый летчик - это спартаковец Соболев. А Дзюба просто возрастной игрок, который играет лучше большинства молодых игроков. Иначе бы он не был игроком основы Локомотива.

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