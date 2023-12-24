Почеттино недоволен, что «Челси» придется тренироваться в Рождество

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что команда будет тренироваться 25 декабря. В этот день в Британии празднуют Рождество.

«У нас тренировка 25 декабря. Мы не можем позволить себе ее не проводить, поскольку 27 числа матч с «Кристал Пэлас».

При этом у «Пэлас» последний матч был 21 декабря. Есть разница в восстановлении. Это несправедливо, организация должна быть лучше», – сказал аргентинец.