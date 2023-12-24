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    • Почеттино недоволен, что «Челси» придется тренироваться в Рождество

    Почеттино недоволен, что «Челси» придется тренироваться в Рождество

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что команда будет тренироваться 25 декабря. В этот день в Британии празднуют Рождество.

    «У нас тренировка 25 декабря. Мы не можем позволить себе ее не проводить, поскольку 27 числа матч с «Кристал Пэлас».

    При этом у «Пэлас» последний матч был 21 декабря. Есть разница в восстановлении. Это несправедливо, организация должна быть лучше», – сказал аргентинец.

    • Сегодня в 16:00 мск «Челси» начнет матч с «Вулверхэмптоном».
    • «Челси» идет в АПЛ 10-м.
    • «Кристал Пэлас» занимает 15-ю строчку.

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    Источник: Daily Mail

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