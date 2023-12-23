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    Пети назвал Суперлигу «геноцидом футбола»

    Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети выступил против Суперлиги.

    «Торжественно заявляю: если будет турнир с 64 клубами, я перестану иметь связь с футболом. Если все будет продолжаться в этом направлении, то все кончено. Я прекращу заниматься футболом.

    Такой турнир – футбольный симулякр. Часть футбола уже убита лавиной матчей. Суперлига станет геноцидом футбола», – считает Пети.

    • Накануне суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • Впервые проект Суперлиги возник в 2021 году.

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    Источник: Orange

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    23.12.2023 23:58
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