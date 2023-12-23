Пети назвал Суперлигу «геноцидом футбола»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети выступил против Суперлиги.
«Торжественно заявляю: если будет турнир с 64 клубами, я перестану иметь связь с футболом. Если все будет продолжаться в этом направлении, то все кончено. Я прекращу заниматься футболом.
Такой турнир – футбольный симулякр. Часть футбола уже убита лавиной матчей. Суперлига станет геноцидом футбола», – считает Пети.
- Накануне суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- Впервые проект Суперлиги возник в 2021 году.
Источник: Orange