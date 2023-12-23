Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» и «Аталанта», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Болонья»: Скорупский, Пош, Лукуми, Бeкема, Калафиори, Моро, Фройлер, Фергюсон, Зиркзее, Ндой, Салемакерс.
Главный тренер: Тиагу Мотта
«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Руджери, Колашинац, Хатебур, Скальвини, Копмейнерс, Эдерсон, Де Рон, Лукман, Де Кетеларе.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Аталанта»
- Матч покажет «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс