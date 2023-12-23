В субботу, 23 декабря, в рамках 18 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает 3 место в турнирной таблице с 38 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 11 побед, 5 ничьих и 1 поражение. Игроки «Ливерпуля» забили 36 голов и пропустили 15 мячей.

«Арсенал»

«Арсенал» идет первым с 39 очками после 17 туров. У команды 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения. «Арсенал» забил 35 голов и пропустил 15 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Ливерпулем» и «Арсеналом»: завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Арсенал»

По большей части, игра за первое место. Наверняка обе команды покажут яркий футбол и постараются взять три очка в этой встрече. И «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают много голов – в среднем по 2.4 и 2.1 мячу за матч по итогам последних десяти игр. Предположим, что в этой встрече забьют обе команды, а сама игра получится результативной. Наш прогноз – тотал больше 2.5 (1.78), обе забьют (1.58).