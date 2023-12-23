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    • «Ливерпуль» – «Арсенал»: прогноз на матч 18 тура английской Премьер-Лиги, 23 декабря

    «Ливерпуль» – «Арсенал»: прогноз на матч 18 тура английской Премьер-Лиги, 23 декабря

    В субботу, 23 декабря, в рамках 18 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает 3 место в турнирной таблице с 38 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 11 побед, 5 ничьих и 1 поражение. Игроки «Ливерпуля» забили 36 голов и пропустили 15 мячей.

    «Арсенал»

    «Арсенал» идет первым с 39 очками после 17 туров. У команды 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения. «Арсенал» забил 35 голов и пропустил 15 мячей.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Ливерпулем» и «Арсеналом»: завершились следующим образом:

    • 09.04.23, «Ливерпуль» – «Арсенал» 2:2;
    • 09.10.22, «Арсенал» – «Ливерпуль» 3:2;
    • 16.03.22, «Арсенал» – «Ливерпуль» 0:2;
    • 20.01.22, «Арсенал» – «Ливерпуль» 0:2;
    • 13.01.22, «Ливерпуль» – «Арсенал» 0:0.

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Арсенал»

    По большей части, игра за первое место. Наверняка обе команды покажут яркий футбол и постараются взять три очка в этой встрече. И «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают много голов – в среднем по 2.4 и 2.1 мячу за матч по итогам последних десяти игр. Предположим, что в этой встрече забьют обе команды, а сама игра получится результативной. Наш прогноз – тотал больше 2.5 (1.78), обе забьют (1.58).

    Источник: Бомбардир

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