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  • В «Пари НН» заявили о желании подать заявку на участие в Суперлиге

В «Пари НН» заявили о желании подать заявку на участие в Суперлиге

21 декабря 2023, 18:39
2

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на решение суда Европейского союза относительно Суперлиги.

«Это хорошая новость. Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют. Придем не с пустыми руками. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В нашем случае – головой и ногами.

Поэтому до начала работы лиги будем стараться профессионально расти, добиваться отличных результатов в спорте и в зрелищности. И это не шутки.

Уверен, что наши футболисты именно такое желание загадают себе на Новый год. Ну, еще чтобы все были здоровы», – написал Мелик-Гусейнов.

  • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
  • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
  • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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Источник: телеграм-канал ДавидМГ
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Комментарии (2)
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vladik12
1703173990
Ну да, без Юрана даже нет смысла запускаться, епт.
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