В «Пари НН» заявили о желании подать заявку на участие в Суперлиге

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на решение суда Европейского союза относительно Суперлиги.

«Это хорошая новость. Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют. Придем не с пустыми руками. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В нашем случае – головой и ногами.

Поэтому до начала работы лиги будем стараться профессионально расти, добиваться отличных результатов в спорте и в зрелищности. И это не шутки.

Уверен, что наши футболисты именно такое желание загадают себе на Новый год. Ну, еще чтобы все были здоровы», – написал Мелик-Гусейнов.