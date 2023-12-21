ФИФА высказалась по поводу решения суда ЕС о Суперлиге

Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала заявление в связи с решением суда Европейского союза относительно Суперлиги.
«ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза в отношении Суперлиги. Организация в координации с УЕФА, другими конфедерациями и членами ассоциации проанализирует вынесенное решение, прежде чем давать дальнейшие комментарии.
В соответствии со своим уставом ФИФА твердо верит в специфическую природу спорта, включая пирамидальную структуру, в основе которой лежат спортивные заслуги, а также принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности.
Футбол обязан своей долгой и успешной историей вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и члены ассоциации будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру», – говорится в сообщении.
- Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».