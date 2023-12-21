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    ФИФА высказалась по поводу решения суда ЕС о Суперлиге

    Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала заявление в связи с решением суда Европейского союза относительно Суперлиги.

    «ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза в отношении Суперлиги. Организация в координации с УЕФА, другими конфедерациями и членами ассоциации проанализирует вынесенное решение, прежде чем давать дальнейшие комментарии.

    В соответствии со своим уставом ФИФА твердо верит в специфическую природу спорта, включая пирамидальную структуру, в основе которой лежат спортивные заслуги, а также принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности.

    Футбол обязан своей долгой и успешной историей вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и члены ассоциации будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру», – говорится в сообщении.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: страница FIFA Media в соцсети X

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2331

      Таврида 1 час назад

      "В соответствии со своим уставом ФИФА твердо верит в специфическую природу спорта, включая пирамидальную структуру". Ну а в своем уставе ФИФА, разумеется, прописала себя на вершине этой пирамиды и ни с кем властью (и деньгами) делится не желает. После того как ФИФА сама наплевала на спортивные принципы и пошла на поводу политиканов, РФС должен был последовательно разваливать эту гнилую структуру, но увы, для чинуш родное тепленькое местечко в "структуре", как всегда, оказалось выше национальных интересов. Суд Евросоюза нанес тяжелейший удар по ФИФА и УЕФА, посмотрим как Дюков и компашка этим воспользуются...

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      Рейтинг: +3479

      Suvorov71 > Таврида 1 час назад

      поверь мне. ни что они не сделают, они просто чинуши, вот если ПРОМКВАС решит что то сделать, то да, будут подвижки в лучшую сторону для РОССИИ

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